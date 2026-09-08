El celular Honor de gama media que Walmart tiene con 40% de descuento y viene con un regalo inesperado
Walmart ofrece el celular Honor 200 con un descuento del 40% y un regalo inesperado, ideal para quienes buscan fotografía de retrato de calidad.
Walmart tiene un descuento y un regalo para quienes buscan cambiar su celular. El Honor 200 es un teléfono inteligente de gama media enfocado en fotografía de retrato que destaca por una pantalla de alta calidad y su procesador potente.
El celular está publicado en la página web del supermercado con sede en México por $4.199 pesos mexicanos, lo que equivale a $375.092 pesos argentinos. Pero lo más llamativo es que la oferta incluye una mochila de regalo.
El Honor 200 incluye un sensor principal de 50 MP y un teleobjetivo avanzado ideales para tomar fotos de personas con calidad de estudio. Pero también cuenta con un panel OLED de 6.7 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz ofrece colores vivos y gran nitidez.
Además, cuenta con una batería de larga duración de 5200 mAh compatible con carga rápida. Esta misma le da la potencia necesaria al funcionamiento Snapdragon 7 Gen, garantizando una experiencia fluida en el uso diario y juegos moderados.
Cómo comprar el celular desde Argentina
Desde enero de 2026, los aranceles de importación para teléfonos celulares bajo el régimen de courier son del 0% pero igual se debe abonar el 21% de IVA y cumplir con los límites de peso y valor del sistema de pequeños envíos. Por eso recomendamos evaluar los impuestos dentro del precio final para ver si conviene o no aprovechar la oferta.
Para traerlo a Argentina debés contratar un courier privado que te proporcione una dirección física en México. Cuando el paquete llegue, la empresa se encargará de enviarlo hasta la puerta de tu casa, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de peso mencionados anteriormente.