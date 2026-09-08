El celular Honor de gama media que Walmart tiene con 40% de descuento y viene con un regalo inesperado

Walmart ofrece el celular Honor 200 con un descuento del 40% y un regalo inesperado, ideal para quienes buscan fotografía de retrato de calidad.

La oferta de Walmart y qué hacer para traerlo a Argentina.

Walmart tiene un descuento y un regalo para quienes buscan cambiar su celular. El Honor 200 es un teléfono inteligente de gama media enfocado en fotografía de retrato que destaca por una pantalla de alta calidad y su procesador potente.

El celular está publicado en la página web del supermercado con sede en México por $4.199 pesos mexicanos, lo que equivale a $375.092 pesos argentinos. Pero lo más llamativo es que la oferta incluye una mochila de regalo.

El Honor 200 incluye un sensor principal de 50 MP y un teleobjetivo avanzado ideales para tomar fotos de personas con calidad de estudio. Pero también cuenta con un panel OLED de 6.7 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz ofrece colores vivos y gran nitidez.

El celular con descuento y regalo. Shutterstock Además, cuenta con una batería de larga duración de 5200 mAh compatible con carga rápida. Esta misma le da la potencia necesaria al funcionamiento Snapdragon 7 Gen, garantizando una experiencia fluida en el uso diario y juegos moderados.

Cómo comprar el celular desde Argentina Desde enero de 2026, los aranceles de importación para teléfonos celulares bajo el régimen de courier son del 0% pero igual se debe abonar el 21% de IVA y cumplir con los límites de peso y valor del sistema de pequeños envíos. Por eso recomendamos evaluar los impuestos dentro del precio final para ver si conviene o no aprovechar la oferta.