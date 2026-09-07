La miniserie sueca de Netflix sobre el criminal que inspiró el síndrome de Estocolmo

Netflix tiene en su catálogo una miniserie sueca que combina crimen, humor negro y hechos reales para contar la historia de Clark Olofsson, el delincuente cuya participación en un famoso robo bancario terminó asociándolo con el concepto de síndrome de Estocolmo. Se trata de Clark , producción estrenada en 2022 y protagonizada por Bill Skarsgård, Vilhelm Blomgren y Hanna Björn.

La ficción está compuesta por 6 episodios y recorre distintas etapas de la vida de Olofsson, desde sus primeros años vinculados al delito hasta algunas de sus fugas, robos y enfrentamientos con la justicia. La historia también llega hasta el robo de Norrmalmstorg de 1973, el episodio que dio origen al término “síndrome de Estocolmo”.

La ficción no presenta a Olofsson únicamente como un criminal, la serie construye un personaje carismático, manipulador y capaz de convertir buena parte de su vida delictiva en un espectáculo. La propia Netflix define la producción como una historia basada en sus “verdades y mentiras”, una característica que atraviesa la narración.

A lo largo de los episodios aparecen robos bancarios, tráfico de drogas, fugas de prisión, relaciones sentimentales y distintos enfrentamientos con las autoridades. La serie también muestra cómo Olofsson consiguió convertirse en una figura conocida en Suecia pese a la gravedad de los delitos que acumuló durante décadas.

Uno de los momentos centrales llega con el robo del banco de Norrmalmstorg. El asalto fue cubierto por los medios en directo y terminó convirtiéndose en uno de los casos criminales más conocidos de la historia sueca. La conducta de los rehenes durante el episodio fue la que posteriormente dio nombre al denominado síndrome de Estocolmo.

Quién protagoniza Clark

Bill Skarsgård lidera el elenco de Clark. Netflix

Bill Skarsgård interpreta a Clark Olofsson, mientras que Vilhelm Blomgren y Hanna Björn completan el reparto principal. La dirección está a cargo de Jonas Åkerlund, quien también participó en el guion junto con Fredrik Agetoft y Peter Arrhenius.

La producción está basada en la autobiografía de Olofsson, Vafan var det som hände, publicada en 2015. En el caso de la producción de Netflix, toma elementos de las verdades y mentiras expuestas por el propio criminal y ofrece una versión ficcionalizada de su historia.

Los 6 capítulos tienen una duración que va aproximadamente de los 54 minutos a poco más de una hora. La miniserie se estrenó mundialmente en mayo de 2022 y actualmente está disponible en Netflix.

Mira el tráiler de Clark, la miniserie disponible en Netflix