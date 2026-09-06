Los 2 estrenos de Netflix que todos están viendo este fin de semana

Dos propuestas dispares pero atrapantes para maratonear en Netflix durante el fin de semana son la continuación de "Los caballeros" y el nuevo "thriller" "Gandhari".

Las novedades de Netflix que son perfectas para pasar el rato.

Netflix renovó su catálogo con dos propuestas muy diferentes entre sí pero sumamente entretenidas para maratonear durante el fin de semana: la esperada segunda temporada de la serie Los caballeros y el impactante estreno del thriller Gandhari.

Los caballeros (The Gentlemen) estrena su segunda temporada. La exitosa producción creada por Guy Ritchie regresa con nuevos episodios. La historia sigue a Eddie Horniman, un joven aristócrata británico que hereda de forma imprevista la enorme finca familiar y descubre que debajo de ella se oculta un gigantesco imperio de cultivo de cannabis, controlado por mafiosos que no planean marcharse.

En esta segunda temporada, Eddie deja atrás sus dudas iniciales y abraza su ambición criminal. Junto a Susie Glass, buscará expandir su imperio narco más allá de Inglaterra, lo que provocará peligrosos enfrentamientos con la mafia italiana y nuevos enemigos internacionales.

La segunda temporada de Los Caballeros tiene 8 episodios. Archivo El thriller perfecto para el fin de semana Gandhari es un thriller de acción e intriga psicológica que presenta una premisa perturbadora. La historia comienza cuando, en una concurrida estación de trenes, una madre se da vuelta y descubre que su pequeña hija ha desaparecido. Antes de poder reaccionar, sufre un ataque violento que le provoca una ceguera temporal.

A pesar de su limitación visual, la protagonista agudiza sus demás sentidos y habilidades físicas para rastrear una peligrosa red de tráfico de niños que la policía local ignora.