La propuesta de Netflix que impresiona por su historia apocalíptica

La serie animada de Netflix que te hará pensar sobre el verdadero sentido de la vida. Una historia que enamora.

El fin se acerca. La serie animada de Netflix llamada "Carol y el fin del mundo" es urgente para los días actuales porque refleja el estrés diario, la presión social y la prisa constante de nuestra vida actual frente a un planeta en crisis.

Una serie animada sobre la calma en pleno caos Un planeta misterioso se dirige hacia la Tierra y solo quedan siete meses de existencia para toda la humanidad. Mientras el resto de la población se lanza a viajes salvajes, fiestas extremas y aventuras sin freno, Carol prefiere buscar la paz dentro de una rutina sencilla y silenciosa.

Esta producción creada por Dan Guterman destaca por una propuesta distinta. En lugar de escenas llenas de explosiones o héroes salvando el día, la trama explora cómo una persona común busca tranquilidad mientras la sociedad entera cae en el descontrol total.