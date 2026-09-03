Netflix tiene esta película española con un final que te deja sin palabras

La película española en Netflix con una lección de vida que sigue vigente. Un drama rompe corazones.

El dolor permanece. Volver a ver esta película, "La lengua de las mariposas", en Netflix resulta urgente hoy para recordar lo peligroso que es el odio y la intolerancia en un mundo cada vez más dividido por la polarización.

Netflix y la emotiva lección sobre la pérdida de la inocencia La historia nos lleva a un pequeño pueblo de Galicia en los meses previos al estallido de la Guerra Civil española. El pequeño Moncho entra con miedo a la escuela, pero descubre en Don Gregorio a un maestro sabio y paciente que le enseña a amar la naturaleza, la lectura y la libertad de pensamiento.

Ese vínculo tan puro entre el profesor y su alumno se convierte en el corazón de la película dirigida por José Luis Cuerda. Sin embargo, la llegada del conflicto bélico rompe la paz de la comunidad y obliga a las familias a tomar decisiones desesperadas.