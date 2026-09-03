Llega a Netflix una miniserie imperdible basada en un clásico de la literatura

La miniserie de Netflix, basada en la novela de John Steinbeck, explora las complejas dinámicas familiares y la lucha entre el bien y el mal.

Netflix sigue apostando por las grandes historias de época y ya lanzó el tráiler de Al este del Edén, una miniserie de siete capítulos que se perfila como uno de los estrenos más esperados de la plataforma. La producción llegará el 1 de octubre y ya despertó expectativas entre los fanáticos del drama.

La serie adapta la novela homónima de John Steinbeck, publicada en 1952, y traslada al espectador al valle de Salinas, California, donde las familias Trask y Hamilton protagonizan una historia inspirada en el mito bíblico de Caín y Abel. La trama explora los traumas generacionales, la culpa, el destino y la lucha constante entre el bien y el mal, aunque con una nueva mirada centrada en el personaje de Cathy Ames.

El elenco que ilusiona a los fanáticos Uno de los grandes atractivos de Al este del Edén es su elenco encabezado por Florence Pugh. La actriz británica de 30 años, reconocida por películas como Midsommar, Mujercitas, Oppenheimer y Duna: Parte Dos, interpreta a Cathy Ames, uno de los personajes más complejos de la novela.

Junto a ella aparecen Christopher Abbott como Adam Trask, Mike Faist como Charles Trask, además de Ciarán Hinds, Hoon Lee, Tracy Letts, Martha Plimpton, Joseph Zada y Joe Anders. La adaptación fue escrita por Zoe Kazan, quien también ejerce como productora ejecutiva y propone una versión más fiel a la amplitud de la obra de Steinbeck, con una historia que recorre varias generaciones y pone el foco en las decisiones que marcan el destino de una familia

Quienes quieran maratonear esta producción deberán esperar hasta el 1 de octubre, fecha en que los siete episodios estarán disponibles en el catálogo de la plataforma. Con un equipo de primer nivel y una trama profunda, la miniserie se posiciona como una de las propuestas más sólidas para el calendario de estrenos de esta temporada.