Las 3 plantas para sembrar el 21 de septiembre y llenar de flores el jardín

El 21 de septiembre funciona como una invitación a volver al jardín: los días se alargan, el suelo empieza a templarse y aparecen las condiciones para iniciar nuevos canteros. Entre las plantas anuales más agradecidas, tres sobresalen por su germinación sencilla, su crecimiento rápido y una floración capaz de extenderse durante meses.

La fecha, sin embargo, debe entenderse como una referencia y no como una regla idéntica para todo el país. El INTA recomienda comenzar las siembras de primavera-verano cuando haya terminado el riesgo de heladas: esto suele ocurrir entre septiembre y octubre en la región central, mientras que en la Patagonia puede demorarse hasta noviembre. Antes de sembrar, conviene elegir un sector soleado, aflojar los primeros centímetros de tierra, retirar raíces y sumar compost maduro. Un suelo húmedo, pero nunca encharcado, facilitará la germinación.

Las zinnias convierten rápidamente un cantero vacío en una franja de colores intensos. Sus variedades ofrecen flores simples, semidobles o dobles, con plantas bajas para borduras y otras altas que también sirven para corte. Pueden sembrarse directamente cuando la tierra esté cálida, a poca profundidad y en un lugar con sol pleno.

La Universidad de Minnesota señala que crecen mejor en suelos bien drenados y que el exceso de agua favorece los problemas fúngicos. Por eso conviene regar sobre la base, sin mojar constantemente las hojas, y dejar espacio entre ejemplares para que circule el aire. Retirar las flores marchitas estimula la aparición de nuevos botones.

Los cosmos aportan una imagen más silvestre, con follaje liviano y flores semejantes a margaritas en tonos blancos, rosados, rojos, amarillos o anaranjados. La siembra directa resulta especialmente efectiva y las semillas apenas deben cubrirse con tierra suelta. Necesitan pleno sol y buen drenaje, pero no un suelo excesivamente abonado: demasiada fertilidad puede generar tallos y hojas abundantes a costa de las flores.

Las zinnias son una de las especies de las tres plantas para llenar de flores el jardín.

La Universidad de Illinois también advierte que el exceso de riego reduce la floración. Las variedades altas pueden necesitar apoyo, por lo que conviene ubicarlas al fondo del cantero, cerca de un tutor o formando grupos que se sostengan entre sí.

Copetes: flores resistentes para bordes y macetas

Los copetes, también conocidos como tagetes, son una alternativa resistente para bordes, macetas y espacios donde se busca color continuo. Las variedades compactas forman matas bajas, mientras que las de mayor porte producen flores grandes en gamas amarillas, doradas, naranjas y rojizas. Pueden sembrarse en el lugar definitivo cuando el suelo supera aproximadamente los 18 grados y ya no se esperan heladas. La Universidad de Minnesota destaca que requieren sol durante buena parte del día y toleran mejor una sequía breve que el exceso de humedad. Tampoco necesitan fertilizaciones intensas: demasiado nitrógeno impulsa el follaje y puede reducir la cantidad de flores.

Para cualquiera de las tres especies, la siembra comienza con surcos poco profundos y un riego fino que no desplace las semillas. Durante los primeros días hay que mantener la superficie ligeramente húmeda; después, el agua puede espaciarse según la temperatura y las lluvias. Cuando aparezcan varias plantas juntas, será necesario ralear para evitar competencia por luz y nutrientes. Combinar zinnias adelante, cosmos al fondo y copetes en los bordes permite sumar diferentes alturas y prolongar el color. Si todavía se anuncian heladas, la mejor decisión será iniciar las semillas en almácigos protegidos y trasladarlas cuando el tiempo se estabilice.