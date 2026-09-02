Qué plantas sembrar en septiembre para tener un jardín colorido en primavera
Qué plantas sembrar en septiembre para renovar el jardín. Las especies ideales para sumar color a los canteros durante la primavera.
Mejorar el jardín de la casa no requiere grandes inversiones de tiempo ni de dinero; con la elección adecuada de plantas es posible renovarlo por completo para la llegada de la primavera. A continuación, un repaso por las variedades infaltables que aportarán vitalidad y tonos intensos a los canteros durante toda la temporada.
A las flores clásicas como petunias, caléndulas y zinias, se les suman otras menos conocidas pero igualmente resistentes y coloridas. Entre ellas se destacan los copetes (Tagetes), las alegrías del hogar (Impatiens) y las conejitos o boca de dragón (Antirrhinum).
Boca de dragón (Antirrhinum)
Esta especie es conocida por diversos nombres populares, como conejito o boca de dragón, debido a la particular forma de sus flores, que simulan un pequeño rostro. Requiere cuidados sencillos, aunque necesita pleno sol y un sustrato ligero y bien drenado. Además, se recomienda retirar las flores secas periódicamente para estimular una floración continua.
Alegrías del hogar (Impatiens)
Un clásico de la jardinería ornamental que llena de vida cualquier rincón durante la primavera. A diferencia de la boca de dragón, esta planta prospera en zonas de media sombra o con abundante luz indirecta. Para mantener su floración constante, exige un riego frecuente pero sin encharcar el suelo.
Copetes (Tagetes)
También conocidos como claveles del moro, se destacan por sus tonos amarillos y anaranjados. Necesitan estar expuestos al sol directo y, al regarlos, es fundamental evitar mojar las hojas y flores para prevenir hongos. Un beneficio extra es que actúan como repelente natural contra plagas habituales del jardín como pulgones, mosca blanca y cochinillas.