Qué plantas sembrar en septiembre para tener un jardín colorido en primavera

Qué plantas sembrar en septiembre para renovar el jardín. Las especies ideales para sumar color a los canteros durante la primavera.

Mejorar el jardín de la casa no requiere grandes inversiones de tiempo ni de dinero; con la elección adecuada de plantas es posible renovarlo por completo para la llegada de la primavera. A continuación, un repaso por las variedades infaltables que aportarán vitalidad y tonos intensos a los canteros durante toda la temporada.

A las flores clásicas como petunias, caléndulas y zinias, se les suman otras menos conocidas pero igualmente resistentes y coloridas. Entre ellas se destacan los copetes (Tagetes), las alegrías del hogar (Impatiens) y las conejitos o boca de dragón (Antirrhinum).

Boca de dragón (Antirrhinum) Esta especie es conocida por diversos nombres populares, como conejito o boca de dragón, debido a la particular forma de sus flores, que simulan un pequeño rostro. Requiere cuidados sencillos, aunque necesita pleno sol y un sustrato ligero y bien drenado. Además, se recomienda retirar las flores secas periódicamente para estimular una floración continua.

Estas plantas no requieren muchos cuidados y llenan de vida el jardín. Foto: Freepik Alegrías del hogar (Impatiens) Un clásico de la jardinería ornamental que llena de vida cualquier rincón durante la primavera. A diferencia de la boca de dragón, esta planta prospera en zonas de media sombra o con abundante luz indirecta. Para mantener su floración constante, exige un riego frecuente pero sin encharcar el suelo.