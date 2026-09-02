Cultiva estas 4 plantas en casa y olvídate de las moscas
Adiós a las moscas molestas: estas especies aromáticas las sacan de tu hogar. Son plantas repelentes.
Las moscas son insoportables. Aparecen de la nada en cuanto dejas un plato sucio o abres la ventana un segundo. Por suerte, hay plantas que se usan como repelentes.
Las plantas ideales para tener una casa libre de moscas
La solución está en llenar tu hogar con plantas que sueltan olores potentes y agradables para ti. Cultivar estas especies en macetas pequeñas ayuda a crear un escudo natural en puertas y ventanas.
La albahaca de hoja ancha es una opción fantástica para colocar cerca de la mesa de comer. Su aroma fresco molesta a los insectos y al mismo tiempo te sirve para cocinar.
Otra para este problema es la famosa lavanda aromática con sus flores de color violeta. Su olor relaja a las personas dentro de casa, pero ahuyenta a las moscas de inmediato.
El romero fresco tampoco puede faltar en la lista si quieres mantener limpia la cocina todo el año. Crece sin pedir muchos cuidados y crea una barrera olorosa que ningún bicho quiere cruzar.
Y tienes la ruda officinalis, una planta fuerte con un perfume muy intenso y amargo. Las moscas prefieren alejarse varios metros antes que acercarse a sus hojas verdes en la ventana.
Pon estas cuatro macetas en los puntos de entrada. Vas a notar cómo el ambiente se siente fresco y libre de molestias desde el primer día.