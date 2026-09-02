Cultiva estas 4 plantas en casa y olvídate de las moscas

Las moscas son insoportables. Aparecen de la nada en cuanto dejas un plato sucio o abres la ventana un segundo. Por suerte, hay plantas que se usan como repelentes .

La solución está en llenar tu hogar con plantas que sueltan olores potentes y agradables para ti. Cultivar estas especies en macetas pequeñas ayuda a crear un escudo natural en puertas y ventanas.

La albahaca de hoja ancha es una opción fantástica para colocar cerca de la mesa de comer. Su aroma fresco molesta a los insectos y al mismo tiempo te sirve para cocinar.

Otra para este problema es la famosa lavanda aromática con sus flores de color violeta. Su olor relaja a las personas dentro de casa, pero ahuyenta a las moscas de inmediato.

El romero fresco tampoco puede faltar en la lista si quieres mantener limpia la cocina todo el año. Crece sin pedir muchos cuidados y crea una barrera olorosa que ningún bicho quiere cruzar.

Esto es lo que debes hacer cuidar la planta de romero Foto: Shutterstock

Y tienes la ruda officinalis, una planta fuerte con un perfume muy intenso y amargo. Las moscas prefieren alejarse varios metros antes que acercarse a sus hojas verdes en la ventana.

Pon estas cuatro macetas en los puntos de entrada. Vas a notar cómo el ambiente se siente fresco y libre de molestias desde el primer día.