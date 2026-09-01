Haz estos 4 ejercicios en este orden para que tus glúteos crezcan rápido

Empieza tu rutina con estos ejercicios si buscas ganar volumen en las piernas y glúteos de forma rápida.

Muchas personas pasan meses haciendo ejercicios sin ver los cambios que tanto esperan en sus piernas y glúteos. La clave principal no está en pasar horas entrenando, sino en organizar la rutina con un orden. Si aplicas este entrenamiento diario vas a notar la diferencia desde las primeras semanas.

La rutina perfecta paso a paso para transformar tus glúteos Vas a empezar la rutina con el ejercicio donde puedes mover la mayor cantidad de peso posible. Haz hip thrust con una carga pesada aplicando ocho series de ocho repeticiones cada una en total. Acuérdate de hacer una pausa de un segundo arriba en cada subida para activar la zona.

El segundo paso del día consiste en pasar de una vez al peso muerto rumano con barra. En este movimiento vas a realizar cuatro series con diez repeticiones controladas buscando siempre una buena técnica. La idea aquí no es correr, sino sentir toda la tensión en la parte trasera de las piernas.

Después toca hacer sentadilla búlgara para trabajar cada lado de tu cuerpo con la misma intensidad. Vas a realizar tres series completas de diez repeticiones por cada pierna sin perder la postura correcta. Mantén la concentración durante todo el recorrido para exigir al máximo cada fibra de los músculos.