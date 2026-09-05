Dos jóvenes mendocinas fueron seleccionadas para presentar su serie ante Netflix

En medio de la crisis de la industria de realización audiovisual argentina, dos jóvenes mendocinas decidieron apostar por sus sueños y buscan llevar su serie a las plataformas de streaming. Julieta Caballero (24) y Gisella Lucero (28) dieron el primer paso de la mano del Laboratorio Impulsar y lograron exponer su proyecto ante Netflix.

"La idea de 'Espejos de agua' empezó en 2024 y fue creciendo. Al principio los pensamos como contenido snack para redes sociales y después lo armamos para plataforma", contó Julieta que además es parte del equipo de fotografía y edición de MDZ .

"Nos quedaron muchos contactos de la industria, aprendizajes. Estoy muy contenta porque se acortó mucho el camino para llegar a esa instancia", agregó.

La complicidad entre las mendocinas nació en la facultad mientras cursaban Realización Audiovisual, trabajaron juntas en la tesis de Gisella y a partir de ese momento empezaron a pensar proyectos. Los trabajos prácticos y finales de la carrera fueron una instancia clave que las ayudó a plantear sus ideas como profesionales.

Con miles de iniciativas dando vuelta, el obstáculo más grande es el financiamiento, por ese motivo siempre están buscando becas, incentivos y fondos. Fue así como dieron con el Laboratorio Impulsar de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina que este año trabajó junto a Netflix.

El teaser de Espejos de Agua se grabó en la montaña. Gentileza

"Nos enteramos del concurso por redes sociales, nos metimos en las bases y condiciones y nos pusimos de lleno en el armado de la carpeta. El 21 de mayo nos avisaron que quedamos seleccionadas por correo, cuando leí el correo empecé a saltar de emoción en la habitación, llame a mis papás y empezamos a saltar los tres. Después llamé a mi amiga que vive en Australia y no lo podíamos creer", relató Julieta.

En julio, comenzaron las mentorías virtuales y cuando recibieron los fondos filmaron el teaser de la serie. El rodaje fue en al montaña y tardó tres días. Las jóvenes realizadoras no escatimaron en nada, ya que la Municipalidad de Luján de Cuyo y la ayuda económica de los padres de las seleccionadas, aportaron a la estadía de Agostina Inella, una actriz de Buenos Aires que trabajó en "Miss Carbón" (Netflix) y en "El Encargado" con Guillermo Francella (Disney Plus).

Dos jóvenes mendocinas en Buenos Aires

Después de las mentorías y con el teaser en la mano, Julieta y Gisella se juntaron en Buenos Aires y empezaron la aventura de adentrarse en el mundo del cine, las series y la televisión.

"En Buenos Aires estuvimos tres días. Compartimos con el resto de los seleccionados del país y tuvimos la práctica de pitch que es el discurso para vender el proyecto donde se cuenta la sinopsis, la premisa, la propuesta estética, el estado del proyecto", contó Julieta.

Julieta y Gisella presentando Espejos de agua. Gentileza

"También conocimos las oficinas de Netflix en Argentina y el tercer día fuimos a la Universidad de Torcuato Di Tella. Ahí pudimos presentar el proyecto frente a productores de Netflix, Paramount, Prime Video, Underground, entre otras que se destacan. Teníamos muchos nervios porque son personas importantes, los que más producen, con los que hay más chances de filmar", añadió.

Espejos de agua

La serie de las jóvenes mendocinas se llama Espejos de agua y tiene ocho capítulos de 30 minutos cada uno. Es un thriller psicológico que transcurre en Mendoza. El epicentro es el barrio Cano y por supuesto, en muchas escenas se ve la imponente cordillera de Los Andes.

"Queremos grabar toda la serie, que llegue a las plataformas, que la genta la pueda ver y la disfrute y así, seguir creciendo y realizando proyectos para plataformas. Siempre estamos atentas a los concursos y oportunidades", cerró Julieta.

El Laboratorio Impulsar

Este año, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y el Fondo Netflix pusieron en marcha el Laboratorio Impulsar, una iniciativa federal destinada a acompañar a nuevas generaciones de realizadores y productores en el desarrollo de sus proyectos audiovisuales. La primera edición recibió 125 postulaciones y seleccionó 14 proyectos: siete largometrajes y siete series de ficción.

Laboratorio Impulsar terminó con tres días en Buenos Aires. Julieta Caballero - MDZ

Durante el laboratorio, los equipos participantes accedieron a tutorías y capacitaciones en distintas áreas de la producción audiovisual como: dirección, producción, fotografía, montaje, sonido y música. También trabajaron sobre herramientas fundamentales para la presentación y desarrollo de sus proyectos.