Netflix tiene una película repleta de grandes actores que merece una oportunidad este fin de semana
Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt y Michael Keaton forman parte de esta película basada en hechos reales.
Netflix tiene una película que merece una oportunidad este fin de semana. El juicio de los 7 de Chicago reúne a varias figuras de Hollywood dentro de un drama judicial basado en uno de los procesos más mediáticos de la historia reciente de Estados Unidos.
La historia se remonta a 1968, cuando una protesta organizada durante la Convención Nacional Demócrata de Chicago terminó en violentos enfrentamientos con la policía y la Guardia Nacional. Meses después, varios de sus organizadores fueron acusados de conspiración e incitación a los disturbios, dando lugar a un juicio que rápidamente se convirtió en un espectáculo político y mediático.
Una película con un elenco difícil de superar
Uno de los principales atractivos de la película está en la cantidad de nombres importantes que aparecen en pantalla. El reparto incluye a Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Yahya Abdul-Mateen II, Jeremy Strong, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch y Alex Sharp.
Cada uno ocupa un lugar dentro de un proceso judicial marcado por las diferencias ideológicas, las provocaciones y una tensión que va creciendo a medida que avanza la historia. Lejos de tratarse de un drama de tribunales pausado, la película utiliza diálogos rápidos, enfrentamientos y momentos de humor para sostener el ritmo.
Detrás del proyecto también hay otro nombre fuerte: Aaron Sorkin, responsable del guion y la dirección. Su estilo se reconoce especialmente en las discusiones entre los personajes y en la forma de convertir largos intercambios verbales en algunos de los momentos más intensos de la producción.
¿Una película basada en hechos reales de Netflix?
El juicio de los 7 de Chicago toma como base un caso ocurrido realmente y Netflix la incluye entre sus películas judiciales, dramas sociales y producciones basadas en hechos reales. También aparece identificada como una producción coral y nominada al Oscar.
La película dura 2 horas y 9 minutos, por lo que puede verse completa durante una tarde o una noche del fin de semana. A pesar de su duración, el montaje ágil y los cruces constantes entre los protagonistas hacen que la historia mantenga un ritmo bastante alto.
Estrenada en 2020, El juicio de los 7 de Chicago sigue disponible en Netflix Argentina. Entre su reparto repleto de figuras, una historia real y un conflicto que va mucho más allá de un simple juicio, la película aparece como una de esas opciones que vale la pena recuperar del catálogo durante el fin de semana.