Netflix tiene una película repleta de grandes actores que merece una oportunidad este fin de semana

Netflix tiene una película que merece una oportunidad este fin de semana. El juicio de los 7 de Chicago reúne a varias figuras de Hollywood dentro de un drama judicial basado en uno de los procesos más mediáticos de la historia reciente de Estados Unidos.

La historia se remonta a 1968, cuando una protesta organizada durante la Convención Nacional Demócrata de Chicago terminó en violentos enfrentamientos con la policía y la Guardia Nacional. Meses después, varios de sus organizadores fueron acusados de conspiración e incitación a los disturbios, dando lugar a un juicio que rápidamente se convirtió en un espectáculo político y mediático.

Uno de los principales atractivos de la película está en la cantidad de nombres importantes que aparecen en pantalla. El reparto incluye a Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Yahya Abdul-Mateen II, Jeremy Strong, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch y Alex Sharp.

Cada uno ocupa un lugar dentro de un proceso judicial marcado por las diferencias ideológicas, las provocaciones y una tensión que va creciendo a medida que avanza la historia. Lejos de tratarse de un drama de tribunales pausado, la película utiliza diálogos rápidos, enfrentamientos y momentos de humor para sostener el ritmo .

Detrás del proyecto también hay otro nombre fuerte: Aaron Sorkin, responsable del guion y la dirección. Su estilo se reconoce especialmente en las discusiones entre los personajes y en la forma de convertir largos intercambios verbales en algunos de los momentos más intensos de la producción.

Basada en hechos reales, la película de Netflix reconstruye uno de los juicios más famosos de Estados Unidos.

¿Una película basada en hechos reales de Netflix?

El juicio de los 7 de Chicago toma como base un caso ocurrido realmente y Netflix la incluye entre sus películas judiciales, dramas sociales y producciones basadas en hechos reales. También aparece identificada como una producción coral y nominada al Oscar.

La película dura 2 horas y 9 minutos, por lo que puede verse completa durante una tarde o una noche del fin de semana. A pesar de su duración, el montaje ágil y los cruces constantes entre los protagonistas hacen que la historia mantenga un ritmo bastante alto.

Estrenada en 2020, El juicio de los 7 de Chicago sigue disponible en Netflix Argentina. Entre su reparto repleto de figuras, una historia real y un conflicto que va mucho más allá de un simple juicio, la película aparece como una de esas opciones que vale la pena recuperar del catálogo durante el fin de semana.