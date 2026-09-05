Detuvieron en España al "Sapo" Ciarlo, el estafador serial argentino que llevaba una vida de lujo

Facundo Agustín “el Sapo” Ciarlo , un argentino de 52 años con antecedentes por estafas y asociación ilícita, fue detenido este sábado en Málaga, España, luego de una investigación que permitió determinar que se había instalado en esa ciudad tras el avance de nuevas causas judiciales en su contra.

La captura fue realizada por la Policía de Málaga en coordinación con la Policía de la Ciudad. Ciarlo fue localizado mientras conducía un Jeep Renegade y quedó detenido en dependencias de la fuerza española. Ahora se inició el trámite para su extradición a la Argentina.

El hombre está acusado de haber comprado paquetes turísticos utilizando tarjetas de crédito ajenas para luego venderlos a través de una agencia de turismo . La nueva investigación se inició después de que la Justicia argentina solicitara su captura.

Ciarlo ya había sido condenado en 2016 por la Justicia de Chubut por una serie de estafas. En aquella oportunidad, una de las víctimas fue el capitán de un barco que, al regresar a tierra, descubrió que habían utilizado los datos de su tarjeta de crédito para comprar pasajes por $100.000. La Fiscalía de Puerto Madryn calculó que las estafas cometidas durante esa etapa alcanzaron los $10 millones.

Según la investigación, su modus operandi consistía en obtener los datos de tarjetas de crédito en estaciones de servicio y distintos comercio s. Luego identificaba a los titulares de las tarjetas y utilizaba esa información para realizar compras. En 2016 fue condenado por la Justicia de Chubut por asociación ilícita y estafas.

El viaje al Mundial de Rusia que terminó con otra detención

A pesar de encontrarse bajo libertad condicional, en 2018 Ciarlo viajó a Rusia para asistir al Mundial de fútbol y ver a la Selección Argentina. Allí terminó con una nueva detención debido a que la Justicia de Chubut le había prohibido salir del país. Sin embargo, posteriormente fue liberado.

El "Sapo" Ciarlo, en el Mundial de 2018

Antes de aquella condena, el hombre había realizado aproximadamente 15 viajes al exterior. En sus redes sociales exhibía parte de ese estilo de vida y compartía fotografías junto a famosos y celebridades.

Mansiones, autos y viajes: la vida de lujo que mostraba en redes sociales

La vida de Ciarlo quedó expuesta también a través de sus publicaciones en redes sociales. El hombre residía en una mansión, tenía varios vehículos y realizaba viajes internacionales, entre ellos a China y Emiratos Árabes. Ese nivel de exposición en redes sociales terminó siendo clave para la nueva investigación que permitió encontrarlo en España.

Cómo encontraron al “Sapo” Ciarlo en Málaga

El 27 de mayo de este año, la Policía de la Ciudad recibió un pedido para localizar a Ciarlo en el marco de una nueva causa por estafa. La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), dirigida por José María Campagnoli, a solicitud del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 9, a cargo de Martín Sebastián Peluso, Secretaría 108 de Diego Andrés Villanueva.

Los detectives de la División Capturas y Prófugos encontraron el perfil de Ciarlo en Facebook. A partir del diálogo con la plataforma lograron obtener su dirección IP y determinaron que el hombre había iniciado sesión varias veces desde Málaga.

De esa manera, los investigadores establecieron que “el Sapo” se había fugado a España después del avance de la Justicia argentina en las nuevas causas por estafa.

La detención en España y el pedido de extradición

Una vez identificado su paradero, la Justicia argentina solicitó su captura y la policía española fue notificada a través de Interpol. Personal del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía de Málaga finalmente interceptó a Ciarlo mientras conducía un Jeep Renegade.

El argentino quedó detenido en una dependencia de la policía local y, tras la captura, comenzó el trámite correspondiente para avanzar con su extradición a la Argentina.