Un jugador de la Selección explicó por qué miró la celebración de España tras perder la final del Mundial 2026

La imagen llamó la atención después de la final del Mundial 2026 . Mientras la mayoría de los jugadores de la Selección argentina evitaba mirar la celebración de España tras la derrota en el estadio MetLife de Nueva Jersey, José López permaneció en el campo y observó la entrega del trofeo. 45 días después, el delantero del Palmeiras explicó por qué tomó esa decisión.

En una entrevista realizada por niños para el canal oficial del club brasileño, el Flaco fue sorprendido con la pregunta y respondió con una reflexión que relacionó directamente con una enseñanza de su entrenador, Abel Ferreira.

“Creo que fue en gran medida porque así nos lo dice nuestro entrenador Abel. Siempre nos inculca y nos habla de eso. Es el hecho de ser respetuoso”, explicó López cuando le preguntaron por qué había decidido quedarse mirando la celebración española.

López contó por qué fue el único jugador de la Selección en mirar la celebración del título de España.

Pero el delantero correntino fue más allá y reveló que también hubo una motivación personal detrás de aquella decisión. “En ese momento necesitaba mirar porque yo también quiero volver allí algún día y lograr ganar”, contó sobre una escena que, pese al dolor de la derrota, decidió afrontar de frente.

Para López , observar a España levantando la Copa del Mundo también fue una manera de transformar la frustración en motivación. “Eso es parte del sufrimiento, hay que aceptarlo y mirar las cosas. Eso te hará mucho más fuerte cuando logres lo que tanto deseas”, aseguró.

Su admiración por Lionel Messi

Flaco López y el abrazo con Messi después del partido de cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza. José López / Instagram

El delantero de 25 años también habló sobre lo que significó compartir su primer Mundial con Lionel Messi, a quien reconoció como su máximo ídolo desde la infancia.

“Es una sensación única porque ustedes también deben tener sus ídolos y el mío era Messi. Es un sueño cada vez que estoy con él en la selección nacional”, confesó López, quien incluso reconoció que todavía se pone nervioso cuando está cerca del capitán argentino.

El futbolista del Palmeiras cerró su reflexión sobre la final con un mensaje de madurez: “Cuando el argentino no puede ganar, porque el fútbol es un deporte, lo acepta de la mejor manera posible y entrega todo lo que tiene dentro del campo”. Para López, la derrota ante España no borra lo que significó haber llegado a la definición del Mundial junto a su máximo referente.

Un Mundial inolvidable pese a la derrota

López renovó recientemente su contrato con Palmeiras hasta finales de 2030 y atraviesa una etapa de consolidación en el fútbol brasileño. Su primera participación mundialista terminó con una medalla de plata, pero también con una experiencia que difícilmente olvide.

“Es un sueño hecho realidad. Desde niño soñé con poder jugar en mi selección y disputar un Mundial”, sostuvo el delantero, que destacó especialmente haber podido llegar a la final y compartir ese momento con Messi.

“Disputarla con mi mayor ídolo es lo máximo”, concluyó el Flaco, que ahora convirtió aquella dolorosa escena de Nueva Jersey en una fuente de aprendizaje y una motivación para intentar volver a jugar una final del mundo.