El Changuito Zeballos se despidió de Boca: sus lágrimas, sus mensajes para Paredes y Aranda y una promesa

Después de varios meses de incertidumbre, finalmente Exequiel Zeballos deja Boca Juniors para jugar en Europa. Tras caerse las negociaciones con el Napoli, fue vendido por 4 millones de euros al Monza de Italia, equipo recién ascendido a la Serie A y cuyo objetivo esta temporada será mantenerse en la máxima categoría del fútbol italiano.

Tras confirmarse su traspaso, el Xeneize lo despidió con un emotivo video en el que mostró su último día en el predio de Ezeiza. En el mismo, se lo vio bastante emocionado, compartiendo mates y abrazos con el sus ahora excompañeros. Al momento de saludar a Leandro Paredes, a ambos se les escaparon algunas lágrimas.

El emotivo video con el que Boca despidió al Changuito Zeballos @BocaJrsOficial "Le quiero agradecer a todo el mundo Boca, a la hinchada, al presidente. Libre no me iba a ir. Riquelme, Diego (Merino, su representante) y yo siempre tuvimos la voluntad que al club le iba a entrar guita. No pasó lo del Napoli por un tema de cupos, pero estoy muy contento con Monza por confiar en mí", contó el Changuito este miércoles desde el aeropuerto en diálogo con la prensa, antes de emprender viaje a Italia.

"Un saludo también para los de la pensión, que fue una etapa muy importante para mí, así como lo es para todos los chicos que están ahí. Hay un montón de gente que nos ayuda un montón a cumplir este sueño, y si uno lo quiere, se puede hacer realidad", remarcó. Y dejó una promesa para los hinchas: "Obviamente, esto no es un adiós, sino un hasta luego".

Los mensajes de Zeballos para Leandro Paredes y Tomás Aranda DSports Antes, había hablado de las lágrimas durante su abrazo con Paredes: "Lea siempre, desde el primer momento en que llegó al club, me ha dado consejos y para mí es un hermano mayor. Le deseo lo mejor a él y al grupo. Los voy a extrañar un montón", sostuvo muy emocionado.