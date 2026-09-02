¡Escándalo! Un jugador del Real Madrid fue condenado y afronta su segunda causa judicial

Otra polémica se suma a un futbolista del Real Madrid que recibió una importante sanción y todavía tiene un proceso abierto que podría complicar su futuro.

Raúl Asencio atraviesa días complicados fuera de las canchas. El defensor de Real Madrid fue condenado en España por conducir bajo los efectos del alcohol y deberá pagar una importante multa, además de cumplir con una prohibición para manejar.

Nueva condena contra Raúl Asencio en España El episodio que derivó en la condena ocurrió el pasado 16 de agosto, cuando el jugador merengue fue detenido por la Guardia Civil de Tráfico en el sur de Gran Canaria, su tierra natal. ¿El motivo? Circulaba a bordo de un Porsche Macan GTS y fue sometido a dos controles de alcoholemia: registró 0,90 y 0,88 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, cuando el límite permitido en territorio español es de 0,25.

La cifra no es menor: al superar los 0,60 mg/l, la legislación española considera que se trata de un delito contra la seguridad vial. Por eso, el defensor de 23 años afrontó un juicio rápido el pasado 19 de agosto ante un juez. Allí reconoció los hechos, aceptó la pena solicitada por la Fiscalía y manifestó su arrepentimiento. La sentencia estableció una multa de 14.400 euros -unos 17.000 dólares- y ocho meses sin poder conducir.

Raúl Asencio, defensor del Real Madrid. Foto: @realmadrid Pero el problema judicial de Asencio no termina ahí. Apenas 24 horas antes de esa condena, el futbolista había declarado ante una jueza por otra causa mucho más compleja, relacionada con un video de contenido sexual presuntamente grabado en 2023 junto a tres excompañeros de las Inferiores: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García. En ese expediente, el jugador busca quedar absuelto.