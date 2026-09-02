¿Del conteiner a jugar con Messi? Inter Miami va a la carga por uno de los últimos borrados de River
Sobre el final del mercado, Inter Miami compite con un importante equipo argentino para llevarse a un futbolista de River que sigue apartado en Cantilo.
Matías Galarza Fonda es uno de los pocos jugadores que fue apartado de River y todavía no definió su futuro. Cuando parecía que iba a tener destino europeo tras su gran Mundial con Paraguay, las ofertas por el volante no prosperaron y sigue colgado en el Predio Cantilo.
No obstante, en las últimas horas aparecieron dos nuevas ofertas y una de ellas resulta particularmente llamativa. Según informó el periodista César Luis Merlo en su cuenta de X, Inter Miami se interesó en él y ya comenzó a negociar a contrarreloj con el Millonario para incorporarlo.
Inter Miami negocia con River por Galarza Fonda
A priori, Las Garzas intentarían que la operación se haga a préstamo. En Núñez aceptarían que la operación se haga bajo esas condiciones, aunque la idea es incluir una obligación de compra cuyo monto aun no trascendió.
Estudiantes también quiere al paraguayo
De concretarse, Galarza Fonda tendrá una posibilidad única en su carrera: compartir plantel con Lionel Messi, además de otras estrellas como Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Casemiro.
El club estadounidense, sin embargo, tiene un competidor bravo: Estudiantes también busca al mediocampista paraguayo y está dispuesto a hacer un esfuerzo económico. De hecho, en La Plata aseguran que ya habría arreglo en el contrato del jugador y solo restaría el acuerdo con River. Habrá que ver cuál de los dos equipos avanza a fondo. ¿Horas decisivas?