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¿Del conteiner a jugar con Messi? Inter Miami va a la carga por uno de los últimos borrados de River

Sobre el final del mercado, Inter Miami compite con un importante equipo argentino para llevarse a un futbolista de River que sigue apartado en Cantilo.

Brian Mestre

Brian Mestre

El Inter Miami de Messi quiere a uno de los últimos jugadores del container.

El Inter Miami de Messi quiere a uno de los últimos jugadores del container.

Matías Galarza Fonda es uno de los pocos jugadores que fue apartado de River y todavía no definió su futuro. Cuando parecía que iba a tener destino europeo tras su gran Mundial con Paraguay, las ofertas por el volante no prosperaron y sigue colgado en el Predio Cantilo.

No obstante, en las últimas horas aparecieron dos nuevas ofertas y una de ellas resulta particularmente llamativa. Según informó el periodista César Luis Merlo en su cuenta de X, Inter Miami se interesó en él y ya comenzó a negociar a contrarreloj con el Millonario para incorporarlo.

Inter Miami negocia con River por Galarza Fonda

A priori, Las Garzas intentarían que la operación se haga a préstamo. En Núñez aceptarían que la operación se haga bajo esas condiciones, aunque la idea es incluir una obligación de compra cuyo monto aun no trascendió.

Mat&iacute;as Galarza Fonda, mediocampista de Paraguay, festeja su tempranero gol a Turqu&iacute;a en el Mundial 2026.

Matías Galarza Fonda, mediocampista de Paraguay, festeja su tempranero gol a Turquía en el Mundial 2026.

Estudiantes también quiere al paraguayo

De concretarse, Galarza Fonda tendrá una posibilidad única en su carrera: compartir plantel con Lionel Messi, además de otras estrellas como Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Casemiro.

El club estadounidense, sin embargo, tiene un competidor bravo: Estudiantes también busca al mediocampista paraguayo y está dispuesto a hacer un esfuerzo económico. De hecho, en La Plata aseguran que ya habría arreglo en el contrato del jugador y solo restaría el acuerdo con River. Habrá que ver cuál de los dos equipos avanza a fondo. ¿Horas decisivas?

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