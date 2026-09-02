Por qué Tagliafico no jugará en el Atlético de Madrid pese a haber llegado a un acuerdo con el club

Nicolás Tagliafico había dado el "sí" para coinvertirse en refuerzo del Atlético de Madrid, pero su traspaso se cayó por dos detalles fundamentales.

Tras fichar a Cristian "Cuti" Romero y cerrar la novela con Julián Álvarez acordando su permanencia en el club, el Atlético de Madrid quiso sumar un argentino más al plantel y se metió con fuerza en la puja por Nicolás Tagliafico, que sobre el cierre del mercado de pases se encontraba negociando con la Juventus.

Las conversaciones con la Vecchia Signora estaban frenadas, ya que el elenco turinés no había podido resolver la salida de un jugador del que necesitaba desprenderse para cerrar su compra. Allí apareció el Colchonero, que pudo llegar a un acuerdo de palabra con el lateral izquierdo de 34 años para contratarlo. Sin embargo, el libro de fichajes cerró sin que pudiera concretarse la operación.

Los motivos por los que se cayó el pase de Tagliafico al Atlético de Madrid Tagliafico jugará su quinta temporada con el Lyon. @nico_taglia Hubo dos razones por las que se cayó el pase. Una de ellas tiene que ver con que la institución madrileña no podía incorporar al defensor campeón del mundo a su estructura deportiva porque hubiera excedido los límites de la masa salarial permitidos. Pese a haber cedido a préstamo a jugadores como Josema Giménez y Thomas Lemar, no logró aliviar lo suficiente las cargas como para que le cerraran los números.

Por otro lado, el Lyon tampoco logró registrar a tiempo a Youssouf Fofana antes de la conclusión del mercado, el jugador que había elegido para reemplazar al ex Independiente, por lo que su eventual salida hubiera dejado al equipo dirigido por Paulo Fonseca con un importante hueco en el plantel.