El insólito motivo por el que Jadson Viera podría no dirigir el próximo partido de Independiente

Jadson Viera puede llegar a perderse el duelo con Central Córdoba en Santiago del Estero por un problema legal de Independiente relacionado a Gustavo Quinteros.

Tras un muy flojo comienzo del segundo semestre, y tras sus constantes confrontaciones públicas con la dirigencia, Gustavo Quinteros dejó de ser el DT de Independiente el pasado jueves 13 de agosto. De manera sorpresiva, Jadson Viera fue el elegido para reemplazarlo y hacerse cargo del equipo de cara al cierre de la temporada.

El arranque de su ciclo no fue para nada positivo, con un insulso empate sin goles frente a Independiente Rivadavia en el debut y una papelonezca derrota por 3-0 como local contra Gimnasia de Mendoza. El duelo ante Central Córdoba en Santiago del Estero del próximo domingo puede ser una gran oportunidad para tener revancha. Sin embargo, podría llegar a tener que ausentarse del encuentro por un problema legal.

Independiente aún no resolvió formalmente la salida de Quinteros En los papeles, Quinteros sigue siendo DT de Independiente. @Independiente Según informó TyC Sports, tiene que ver con Quinteros, ya que, a casi tres semanas de haberlo despedido, en Avellaneda aún no pudieron cerrar formalmente su salida. Por lo tanto, en los papeles sigue siendo el DT del Rojo, que con el brasileño-uruguayo, tendría dos entrenadores simultáneamente en función con diferentes contratos.

El gremio de entrenadores solo permite que esta situación se extienda por dos partidos hasta que pueda resolverse, y Viera ya los agotó. Por lo tanto, hasta que los papeles de la rescisión del técnico anterior no estén firmados, el actual no podrá seguir dirigiendo al primer equipo en cancha.