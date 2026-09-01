Talleres tiene nuevo DT tras echar a Sampaoli: ascendió con un grande y ganó la Copa Argentina

A falta de 9 fechas y con el equipo último en el Clausura y 18° en la Tabla Anual, Talleres no perdió el tiempo y ya definió al sucesor de Sampaoli.

Talleres de Córdoba sorprendió a todos al contratar a Jorge Sampaoli como DT para este segundo semestre del 2026, en reemplazo de Carlos Tevez. Sin embargo, la primera experiencia del casildense en el fútbol profesional argentino estuvo lejos de ser la esperada y se marchó después de apenas 7 partidos en el arco.

Con el equipo último en la Zona A del Torneo Clausura con 5 puntos y 18° en la Tabla Anual con 31, a 6 unidades de los puestos de clasificación a copas internacionales, el Matador no se dejó estar y encontró rápidamente al sucesor del exentrenador de la Selección argentina para encarar el último tramo de la temporada.

Omar De Felippe es el nuevo DT de Talleres Omar De Felippe con el trofeo de la Copa Argentina 2024 ganada como DT de Central Córdoba. @Copa_Argentina Se trata de Omar De Felippe, que se encontraba sin trabajo desde su salida de Central Córdoba de Santiago del Estero en diciembre del 2025. Con el Ferroviaro supo hacer historia en 2024 al consagrarse campeón de la Copa Argentina, el primer título oficial en la historia del club, para luego vencer a Flamengo en el Maracaná por la Libertadores -de la que el propio Mengao se alzaría como vencedor-.

La T lo confirmó este martes por la tarde y el técnico de 64 años firmará hasta diciembre de 2027. Será el décimo club de su carrera, tras sus pasos por el elenco santiagueño, Platense, Atlético Tucumán, Newell's Old Boys, Vélez Sarfield, Emelec de Ecuador, Independiente (con el que ascendió a Primera en 2014), Quilmes (ídem en 2012) y Olimpo (ídem en 2010).

"Se ha caracterizado por ser un entrenador trabajador, comprometido y pragmático, con una mirada puesta en el funcionamiento colectivo y en la búsqueda de soluciones dentro del campo de juego", destaca Talleres en el anuncio oficial. Y remarca: "La manera de entender el fútbol de Omar De Felippe, está acompañada por valores que se consideran fundamentales para el trabajo cotidiano en una Institución como Talleres: esfuerzo, responsabilidad, compromiso y respeto".