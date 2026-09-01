El futsal mendocino confirmó por qué es potencia nacional

La selección mayor se consagró bicampeona argentina en Corrientes y en la categoría C15, Jockey Club fue campeón. Un fin de semana que ratifica el poderío del futsal mendocino

No hace falta buscar demasiado para entender por qué Mendoza es, desde hace años, una de las plazas más fuertes del futsal argentino. Pero lo que ocurrió este fin de semana no fue una confirmación más: fue una demostración contundente, con dos títulos nacionales en simultáneo y una cosecha de resultados que pocas provincias pueden exhibir.

El dato más resonante llegó desde Corrientes, donde la selección mayor de Mendoza se coronó bicampeona del Argentino de Selecciones de fútbol de salón tras vencer al local por 4 a 3 en una final que se definió sobre la hora. Ganarle a Corrientes, en su propia casa, en un partido tan cerrado, no es un dato menor: habla de carácter, de recambio generacional y de un proceso que ya lleva dos títulos consecutivos.

Un C15 con sello mendocino Casi en simultáneo, en nuestra provincia se disputó el Nacional C15, la categoría formativa que suele anticipar el futuro de la disciplina. Ahí, Jockey Club se quedó con el campeonato al imponerse 3 a 2 ante Alemán en la final, en un partido que reflejó el nivel altísimo de la cantera local.

Lo llamativo no fue solamente que un equipo mendocino ganara el título, sino que otros dos clubes de la provincia terminaran entre los primeros cuatro puestos del país: Alemán se quedó con el subcampeonato y Don Orione completó el podio virtual al ubicarse cuarto. Tres de los cuatro mejores equipos juveniles de la Argentina son mendocinos, algo que no debería sorprender pero que igual impresiona.

Los chicos del Jockey en lo más alto. Fefusa Por qué importa este doble festejo Ganar un Nacional de mayores y, al mismo tiempo, copar el podio de una categoría formativa no es casualidad ni un golpe de suerte aislado. Es la foto de un sistema que funciona: clubes que forman, una liga local competitiva y una estructura provincial que empuja a los jugadores desde chicos hasta la selección mayor.