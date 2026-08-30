La silla eléctrica no para: el Clausura se cobró otro DT y ¡ya son 23 los que dejaron su cargo en 2026!

El club de Primera división confirmó la salida mediante un comunicado y se convirtió en el quinto cambio de entrenador en lo que va del Torneo Clausura.

Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador de Talleres. La Comisión Directiva del club cordobés confirmó este domingo la finalización del vínculo con el técnico y su cuerpo de trabajo, luego de un ciclo que duró apenas siete fechas del Torneo Clausura. El equipo cordobés marcha último en la Zona A con cinco puntos, tras empatar 0-0 ante Central Córdoba.

La salida del santafesino se produjo después de una campaña que estuvo lejos de las expectativas que había generado su llegada. Sampaoli había asumido en junio con la intención de darle protagonismo al equipo y construir un nuevo proyecto deportivo, pero durante el Clausura consiguió apenas una victoria, además de dos empates y cuatro derrotas. El último resultado ante el Ferroviario terminó de precipitar su salida.

El comunicado oficial de Talleres En su comunicado, Talleres destacó el profesionalismo y el compromiso del entrenador y de su cuerpo técnico durante su estadía en el club. Además, remarcó que ambos cobrarán hasta el último día trabajado y valoró especialmente el vínculo que mantuvieron con los futbolistas y el impulso que le dieron a jugadores surgidos de las divisiones formativas.

Ahora, la dirigencia deberá definir quién asumirá la conducción del plantel profesional. El próximo compromiso será el sábado 5 de septiembre, cuando Talleres visite a San Lorenzo desde las 19 por la octava fecha del Torneo Clausura. El club todavía no informó quién estará al frente del equipo para ese encuentro.

Se terminó el ciclo de Sampaoli en Talleres. El entrenador dejó su cargo después de apenas siete fechas del Torneo Clausura y con el equipo último en su zona. @catalleresdecba Con la salida de Sampaoli, ya son 23 los entrenadores que dejaron sus cargos en clubes de Primera división durante 2026. En lo que va del Clausura, el santafesino se suma a Walter Zunino, Gustavo Quinteros, Eduardo Coudet e Israel Damonte, en una lista que vuelve a mostrar la fuerte inestabilidad de los bancos de suplentes del fútbol argentino.