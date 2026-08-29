La tajante decisión que tomó la AFA con Arasa y Ceballos tras el polémico arbitraje en Riestra-Vélez

La AFA tomó una brutal medida con los dos jueces luego de los errores cometidos durante el empate 1-1 entre el Malevo y el Fortín.

El polémico arbitraje del partido entre Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield no pasó desapercibido para las autoridades. Luego de analizar lo ocurrido durante el encuentro, la AFA y la Dirección Nacional de Arbitraje, junto con su Secretaría Técnica, tomó una contundente decisión con los protagonistas del equipo arbitral.

Según decidieron, Nazareno Arasa y Diego Ceballos, encargado del VAR, fueron suspendidos a raíz del "error cometido durante el partido Deportivo Riestra-Vélez Sarsfield". De esta manera, ambos árbitros quedarán momentáneamente fuera de las designaciones oficiales.

AFA suspendió a Arasa y Ceballos tras los groseros fallos arbitrales en Riestra-Vélez #Arbitraje La Asociación del Fútbol Argentino informa que la Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría técnica, resolvieron suspender en sus funciones al árbitro principal, Nazareno Arasa y al árbitro VAR, Diego Ceballos, a raíz del error cometido durante el partido… pic.twitter.com/68LPhDSLYw — AFA (@afa) August 30, 2026 La determinación se tomó mientras se lleva adelante la correspondiente evaluación de la actuación de los jueces. Tanto Arasa como Ceballos deberán esperar la resolución de las autoridades antes de volver a estar disponibles para dirigir encuentros del fútbol argentino.

La medida representa un fuerte llamado de atención para el arbitraje, especialmente por el protagonismo que tuvo la tecnología durante la jornada. El VAR, justamente, volvió a quedar bajo la lupa por la intervención realizada en una de las acciones más discutidas del encuentro.