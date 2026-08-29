Sobornos, contratos millonarios y una declaración pendiente: la Justicia de EE.UU. sobre la AFA

La investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos sumó un nuevo elemento a partir de la situación de Leandro Petersen, exgerente de Comercialización de la AFA. La Corte del sur de Florida espera que el exdirectivo declare como testigo para avanzar en el expediente iniciado a partir de una denuncia del empresario futbolístico Guillermo Tofoni.

Petersen también negocia un posible acuerdo con las autoridades estadounidenses para evitar una imputación. Su eventual declaración genera expectativa dentro de la causa que analiza supuestas maniobras de lavado de dinero vinculadas con TourProDEnter, empresa de Javier Faroni, en un expediente que involucraría al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

@tapiachiqui El antecedente El caso volvió al ruedo tras el acuerdo judicial realizado por Hugo Jinkis y Mariano Jinkis, dos empresarios argentinos del marketing deportivo involucrados en el escándalo de corrupción que sacudió al fútbol internacional. Los Jinkis -en un acuerdo con la fiscalía estadounidense- admitieron ante la Justicia de Nueva York que participaron en un esquema destinado a conseguir contratos de transmisión televisiva mediante pagos ilegales a dirigentes del fútbol.

La investigación contra ambos empresarios comenzó en 2015 y expuso una red de corrupción con ramificaciones en la FIFA, la Conmebol y la Concacaf. El proceso también derivó en arrestos de dirigentes en Zúrich y en una serie de acusaciones, condenas y declaraciones de culpabilidad. Como parte del acuerdo de procesamiento diferido, junto con la confiscación de 50 millones de dólares, la Justicia estadounidense retirará los cargos por fraude contra los empresarios.

Hugo Jinkis y Mariano Jinkis. NA El acuerdo de los Jinkis funciona como antecedente para el expediente que tramita en Miami, al igual que el convenio alcanzado anteriormente por Alejandro Burzaco, exgerente de TyC y otro de los empresarios involucrados en la investigación estadounidense.