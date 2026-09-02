Adam Bareiro fue operado con éxito de su lesión: el sentido posteo que les dedicó a los hinchas de Boca

Tras pasar por el quirófano, Adam Bareiro se expidió en su cuenta de Instagram y dio detalles de las distintas dolencias que padeció en el último tiempo.

Tras perderse todos los partidos de este segundo semestre y agotar todas la instancias de recuperación, Adam Bareiro debió operarse de su hernia de disco lumbar. Al tomar esta decisión, Boca Juniors ya supo que no podrá contar con él por lo que queda del 2026 y recién podrá volver a las canchas en 2027.

El goleador paraguayo fue intervenido con éxito y ya se prepara para lo que será un largo tiempo sin jugar. Desde la clínica, decidió hablarles a los hinchas xeneizes y les dedicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, en el que citó el pasaje bíblico Joel 3:10, que reza: "Sanarás y volverás cien veces más fuerte".

El mensaje de Adam Bareiro para los hincha de Boca Bareiro se expidió en su cuenta de Instagram. Captura @adambareiro "Queridos bosteros/as: paso para dar mi versión y opinión de todo lo que me pasó. Vengo luchando hace más de 3 meses con lesiones que nunca tuve en mi carrera y hoy me sacan de las canchas, el lugar donde más quiero estar. Primero luché contra una rotura casi total del tendón del aductor y, faltando días para volver, apareció una hernia discal que hasta hoy en día no tiene explicación y tampoco la busco más", detalló en el comienzo de su texto.

"Peleé, sufrí y entrené con muchas molestias por más de un mes para estar con mis compañeros en las canchas lo antes posible y de poder disfrutar el vestir esta camiseta tan linda y representarlos. Lastimosamente no se pudo y fui a la última opción que era la cirugía", aseguró a continuación. Y agregó: "Ahora una vez más me planteo una buena recuperación con amor de los míos y ustedes, con mucha cabeza con lo que viene y con mucha fe en los profesionales a cargo de mi recuperación".