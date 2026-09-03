El único jugador de la Selección argentina que miró la coronación de España en la final reveló el motivo

Un futbolista de la Selección argentina explicó por qué decidió mirar la celebración de La Roja tras la derrota y reveló la enseñanza que su DT le dio.

La final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España todavía deja historias y repercusiones. Después de la derrota de la Selección, los futbolistas argentinos recibieron sus medallas y se acercaron a los hinchas que habían viajado para acompañarlos. Mientras La Roja celebraba la conquista del título, la mayoría del plantel albiceleste optó por no observar el festejo. Sin embargo, hubo una excepción que llamó especialmente la atención: José Manuel “Flaco” López.

El delantero argentino fue consultado sobre aquella decisión durante una entrevista realizada por niños para el canal oficial de Palmeiras y no pudo evitar una carcajada antes de explicar los motivos: “Creo que fue en gran medida porque así nos lo dice nuestro entrenador, Abel. Siempre nos inculca y nos habla de eso. Es el hecho de ser respetuoso”, contó el atacante, quien trasladó a la final del mundo una enseñanza que recibe habitualmente de Abel Ferreira.

El Flaco López reveló el motivo por el cual vio la premiación de España en la final del Mundial Pero López fue más allá y explicó por qué consideró importante observar el momento más doloroso de aquella noche: “En ese momento necesitaba mirar porque yo también quiero volver allí algún día y lograr ganar. Eso es parte del sufrimiento, hay que aceptarlo y mirar las cosas. Eso te hará mucho más fuerte cuando logres lo que tanto deseas”, sostuvo. Para el delantero, atravesar la derrota de frente forma parte del camino necesario para alcanzar el objetivo que se propone.

López contó por qué fue el único jugador de la Selección en mirar la celebración del título de España. En ese sentido, el Flaco López también dejó una reflexión sobre la manera en la que los argentinos viven el fútbol: “Cuando el argentino no puede ganar, porque el fútbol es un deporte, lo acepta de la mejor manera posible y entrega todo lo que tiene dentro del campo. Cuando no podemos ganar se acepta y se sigue adelante”, explicó. Una mirada que contrasta con la frustración lógica de una final perdida y que, según sus palabras, busca transformar el dolor en aprendizaje para el futuro.