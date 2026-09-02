La lapidaria crítica de un medio inglés a Paredes tras poner en duda su futuro en la Selección: "Matón sinvergüenza"

Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección tras la sanción de 10 partidos y la despedida de Messi. La respuesta de The Sun fue contundente.

Leandro Paredes recibió un fuerte calificativo en Inglaterra tras hablar de su futuro en la Selección.

Leandro Paredes quedó nuevamente en el centro de la polémica tras poner en duda su continuidad en la Selección argentina. El mediocampista de Boca reconoció que analiza dar un paso al costado antes de cumplir la sanción de 10 partidos que recibió por los incidentes con Gavi en la final del Mundial 2026, una postura que generó una durísima reacción en Inglaterra.

El diario británico The Sun calificó al volante argentino de “matón sinvergüenza” y lo señaló como uno de los protagonistas negativos de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

La fuerte acusación de la prensa inglesa contra Leandro Paredes “Matón sinvergüenza”: la durísima crítica de un medio inglés a Paredes tras su polémica con la Selección. The Sun El medio inglés recordó los incidentes que se produjeron después de la final disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde Argentina perdió 1-0 ante España en el tiempo suplementario. Paredes quedó involucrado en la pelea entre ambos seleccionados y fue acusado de agredir al español Gavi.

Por aquel episodio, la FIFA le impuso una suspensión de 10 partidos y una multa económica. La sanción inicialmente representaba un duro golpe para el futbolista, aunque luego la AFA consiguió que los encuentros amistosos de categoría A también puedan computarse para reducir la pena.

Paredes y su posible retiro de la Selección ESPN Sin embargo, el propio Paredes reconoció que la sanción, sumada al retiro de Lionel Messi, lo llevó a replantearse su futuro con la Albiceleste. “Va a ser difícil para mí seguir en la selección, por la sanción también, por la decisión de Leo. Va a ser difícil que todo siga como antes”, expresó el mediocampista.