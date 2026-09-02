En vivo: Boca y Vélez empatan 0-0 en Córdoba buscando el pase a cuartos de final de la Copa Argentina
Boca y Vélez igualan en el estadio Mario Kempes por los octavos de final de la Copa Argentina. El ganador se medirá con Racing en los cuartos de final.
Boca tuvo las chances más claras, pero no pudo convertir e iguala sin goles ante Vélez, al término del primer tiempo, en un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina, llevado a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
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