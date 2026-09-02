Video: Boca y Vélez protagonizaron el emotivo primer homenaje a Messi tras su retiro de la Selección

A los 10 minutos de juego, el partido entre Boca y Vélez se detuvo y todo el Kempes aplaudió a Leo tras su anuncio de retiro de la Albiceleste.

Leandro Paredes aplaude durante el sentido homenaje a Lionel Messi tras el anuncio de su retiro de la Selección.

Apenas pasaron dos días desde que Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina y el fútbol nacional ya le rindió su primer homenaje. Fue este miércoles, durante el partido entre Boca y Vélez por los cuartos de final de la Copa Argentina, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

A los 10 minutos del primer tiempo, el árbitro Sebastián Zunino detuvo el encuentro y la voz del estadio invitó a todos los presentes a dedicarle un minuto de aplausos al capitán de la Albiceleste.

El homenaje a Lionel Messi en Boca-Vélez Todo el Kempes se puso de pie para homenajear a Messi. TyC Sports El pedido fue acompañado por el público presente en el Kempes, que se puso de pie y aplaudió durante un minuto en reconocimiento a la trayectoria de Messi con la camiseta argentina. La escena se produjo en medio de un partido que tenía en juego el pase a las semifinales de la Copa Argentina.

El comunicado de la AFA El Boletín N° 6940 del Comité Ejecutivo de la AFA. AFA La iniciativa no fue exclusiva del duelo entre el Xeneize y el Fortín. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso que el homenaje se replique en la próxima fecha de todas las categorías y disciplinas del fútbol masculino y femenino, tanto en cancha de 11 como en futsal y fútbol playa.

La medida contempla que todos los partidos sean detenidos cuando el reloj marque los 10 minutos del primer tiempo para realizar un minuto de aplausos. De esta manera, el número elegido quedó directamente relacionado con la camiseta que Messi utilizó durante buena parte de su carrera con la Selección.