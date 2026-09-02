Murió Carlos "Loco" Salinas, el hombre que quedó en la historia de Boca y fue parte del pase de Maradona

Carlos “Loco” Salinas murió a los 70 años y el fútbol argentino despide a un personaje imposible de olvidar. Mediocampista temperamental, de fuerte personalidad y con una historia cargada de capítulos singulares, dejó su huella en Boca , pero también vistió las camisetas de River e Independiente y protagonizó uno de los penales más recordados de la historia de Argentinos Juniors.

Nacido en San Miguel de Tucumán el 20 de febrero de 1956, Salinas se formó en el barrio Ciudadela y llegó a Primera División con River . Sin embargo, fue con la camiseta de Boca donde alcanzó algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Salinas llegó al Xeneize en 1978, pedido por Juan Carlos Lorenzo después de su paso por Chacarita. En Boca disputó 83 partidos oficiales y convirtió 13 goles, además de ser parte de un equipo que conquistó títulos internacionales.

Adiós Carlos "loco" Salinas Te vamos a estar siempre agradecidos por tantas alegrías Que en paz descanse maestro pic.twitter.com/4sAmV2QBmj

En la Copa Libertadores 1978, tuvo una participación decisiva en la semifinal ante River , en la victoria 2-0 que encaminó al equipo hacia una nueva consagración continental. Pero su momento más recordado llegó en la Copa Intercontinental , cuando Boca enfrentó al Borussia Mönchengladbach.

El 1 de agosto de 1978, en Karlsruhe, Boca se impuso 3-0 en la revancha después del 2-2 de la ida en la Bombonera. Darío Felman y Ernesto Mastrángelo marcaron los primeros goles, mientras que Salinas completó la fiesta con una gran acción individual: avanzó entre los defensores alemanes y definió con un remate cruzado para sellar la consagración.

El “Loco” que llegó a ser sancionado por 25 fechas

Falleció el Loco Salinas. Cuenta la leyenda que jugando en River usaba la camiseta de Boca abajo. En el video cuando lo agarró del cogote a Gnecco y le dieron más de 25 fechas de suspensión. Loco fiel exponente de la historia de Boca. Aguante Boca siempre! pic.twitter.com/fTB62ERi0Y — Mariano Volpini (@Volpini_Mariano) September 2, 2026

Su apodo tampoco era casualidad. El carácter explosivo de Salinas quedó expuesto durante un partido frente a Huracán, cuando tomó del cuello al árbitro Abel Gnecco después de ser expulsado. La reacción le costó una sanción extraordinaria: 25 fechas de suspensión, por lo que permaneció seis meses sin jugar.

Su salida de Boca se produjo a comienzos de 1981 y estuvo directamente relacionada con una de las transferencias más importantes de la historia del club. Para concretar la llegada de Diego Maradona desde Argentinos Juniors, cuatro futbolistas fueron incluidos en la operación: Carlos Randazzo, Eduardo Rotondi, Osvaldo Santos y el propio Salinas.

El penal que mandó a San Lorenzo a la B

Fue uno de los penales más difíciles de nuestra historia para patear.

No dudaste, agarraste la pelota y con ese gol nos quedamos en primera y descendió San Lorenzo.



Buen viaje hacia la eternidad Carlitos “el loco” Salinas. Abrazo de gol al cielo.#AAAJ

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Después de dejar Boca, Salinas desembarcó en Argentinos Juniors y allí protagonizó otra escena histórica. El 15 de agosto de 1981, mientras Maradona se consagraba campeón del Metropolitano con Boca, Salinas convirtió el penal que mantuvo al Bicho en Primera División y condenó a San Lorenzo al descenso.

Aquel partido quedó marcado para siempre porque el Ciclón se convirtió en el primer grande del fútbol argentino en perder la categoría. Salinas, con su remate desde los doce pasos, fue uno de los protagonistas de aquella jornada inolvidable.

Después pasó por Independiente, Independiente Medellín y Deportivo Pereira de Colombia, además de tener experiencias en el fútbol de salón de Estados Unidos y otros clubes de Argentina y Perú. Se retiró en 1987, a los 31 años.

Una vida después del fútbol marcada por un duro episodio

Salinas fue campeón con Boca, marcó un gol inolvidable en la Intercontinental y formó parte de la operación que llevó a Diego Maradona al Xeneize. El Gráfico

Tras su retiro, Salinas volvió a aparecer en los medios por un episodio completamente alejado de las canchas. Fue detenido y permaneció entre tres y cuatro meses en la cárcel de Devoto en una causa por tenencia de drogas y una acusación por comercialización.

Tiempo después, el propio exfutbolista contó su versión de lo ocurrido y aseguró que no tenía relación con la droga encontrada durante una fiesta. “Cuando comprobaron que no tenía nada que ver, me soltaron”, recordó sobre aquel episodio.

Con su muerte, el fútbol argentino despide a un jugador que atravesó algunos de los escenarios más importantes de su época y que quedó ligado para siempre a Boca, a Maradona, a Argentinos y a una de las historias más particulares que puede contar el fútbol argentino.