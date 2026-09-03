Preocupación: qué tiene Leandro Paredes y por qué pidió el cambio sobre el final de Boca-Vélez

Leandro Paredes salió a los 42 minutos del ST por una molestia en el isquiotibial izquierdo, la misma zona que ya lo había marginado de varios partidos.

Boca terminó su partido ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina con una preocupación que va mucho más allá del resultado: Leandro Paredes pidió el cambio a los 42 minutos del segundo tiempo y encendió las alarmas justo cuando el encuentro en el Estadio Mario Alberto Kempes se encaminaba hacia los penales. El capitán, que se perfilaba como uno de los ejecutantes, debió abandonar la cancha por una molestia en el isquiotibial izquierdo.

Según informó TyC Sports, el mediocampista de la Selección argentina se resintió de la lesión que había sufrido ante Platense y que ya le había impedido disputar la revancha contra Recoleta por la Copa Sudamericana y el clásico frente a Racing. Al salir, Paredes recibió hielo en la parte posterior de la pierna izquierda y posteriormente se retiró rengueando, por lo que ahora deberá someterse a estudios para determinar el grado de la lesión.

Rodolfo Arruabarrena intentó llevar tranquilidad después del encuentro y explicó el motivo de la sustitución: “Tuvo un aviso. Es inteligente, hizo señas, pero nada grave. Tuvo mucho despliegue. Fue para arriba, para abajo. Hubo situaciones en las cuales tuvo que defender y se siente. Llevamos muchísimos partidos”, manifestó el entrenador en conferencia de prensa.

Paredes pidió el cambio sobre el final del partido por una molestia en el isquiotibial izquierdo Paredes pidió el cambio sobre el final del partido por una molestia en el isquiotibial izquierdo y encendió las alarmas en Boca. Fotobaires La preocupación en Boca, de todos modos, es inevitable por el calendario que tiene por delante. Paredes se convirtió rápidamente en una pieza fundamental del equipo y su presencia será especialmente importante en una instancia decisiva como los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize se enfrentará con San Pablo en una serie que tendrá la ida en La Bombonera y la revancha en Brasil.