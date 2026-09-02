Con Montero como figura, Boca venció a Vélez por penales y clasificó a cuartos de final de la Copa Argentina

Tras el 0-0 en los 90', y un penal fallado por Vélez en el descuento, el arquero xeneize Álvaro Montero contuvo dos disparos y Boca será rival de Racing.

Al igual que ante O'Higgins por la Copa Sudamericana, el colombiano Álvaro Montero se vistió de héroe, contuvo dos penales y Boca avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Boca sufrió para imponerse en la tanda de penales ante Vélez por 4-3 tras igualar sin goles en el tiempo regular, en un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Boca logró su decimotercera victoria en 15 definiciones por penales y se convirtió en el próximo rival de Racing Fotobaires El arquero del Xeneize Álvaro Montero se vistió de héroe para tapar dos disparos desde los doce pasos, de Elías Gómez y Thiago Silvero, y darle a su equipo la clasificación a los cuartos de final.

En tanto, Lautaro Blanco, Kevin Zenón, Leonel Flores y Carlos Palacios metieron sus respectivos remates para el elenco de La Ribera, mientras el guardameta del “Fortín” Tomás Marchiori contuvo el de Enner Valencia. Por su parte, Joaquín García, Simón Escobar y Rodrigo Aliendro anotaron los suyos para el elenco de Liniers.

Montero atajó el último penal y le dio la clasificación a Boca Montero le atajó el penal decisivo a Silvero TyC Sports Con este resultado, el conjunto comandado por Rodolfo Arruabarrena avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Racing y buscará meterse entre los cuatro mejores del certamen.

En un partido que no contó con demasiadas emociones, Boca generó la mayor cantidad de ocasiones de peligro para abrir el marcador, aunque no tuvo la eficacia de cara al arco para convertir. Sin embargo, la situación más clara llegó sobre el final de la partida y fue para Vélez.