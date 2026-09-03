La advertencia del Vasco Arruabarrena tras el sufrido pase de Boca ante Vélez: "Hay que tener cuidado"
Arruabarrena, DT de Boca, puso el foco en la última contra que terminó en el penal para Vélez que falló Godoy: "Es algo que tenemos que aprender", reconoció.
Boca sufrió hasta el último instante, pero consiguió meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina. Después del 0-0 ante Vélez y del triunfo 4-3 en los penales, Rodolfo Arruabarrena analizó el rendimiento de su equipo y puso el foco en la última contra del Fortín que casi deja afuera a su equipo.
El Vasco consideró que Boca hizo méritos para quedarse con el partido durante los 90 minutos y valoró la actuación de su rival. "Merecíamos un poco más ante un rival difícil, bien trabajado. Fuimos a buscarlo", sostuvo. Sin embargo, también admitió que el equipo quedó expuesto en algunos pasajes por su vocación ofensiva y recordó la jugada del final, cuando Vélez tuvo un penal que Dilan Godoy no pudo convertir.
Arruabarrena no se conformó tras el pase de Boca y marcó un aspecto a corregir
"Fuimos a buscarlo, tuvimos nuestras opciones, no se nota la seguidilla de partidos, la verdad que los chicos físicamente están respondiendo y me pone contento en ese sentido. La última es algo que tenemos que aprender, tener cuidado con esas contras, ellos se encontraron con un penal, por suerte para nosotros lo fallaron y después tuvimos la cuota de suerte que hay que tener", añadió el Vasco.
En ese contexto, Arruabarrena destacó especialmente a Álvaro Montero, quien luego se convirtió en el héroe de la definición al detener dos remates. "Tenemos un arquero que en esos momentos se agranda más de lo que es, pateamos bien y pasamos. Felicito a mis jugadores, es una alegría", elogió el técnico. Además, remarcó que Boca atraviesa una seguidilla exigente y que deberá aprender a administrar mejor los espacios cuando decide adelantarse en el campo.
Arruabarrena aclaró por qué sacó a Paredes
El entrenador también se refirió a algunas situaciones individuales. Sobre Leandro Paredes, explicó que el mediocampista pidió el cambio después de sentir una molestia y llevó tranquilidad: "Tuvo un aviso. Es inteligente, hizo seña y salió, pero no es algo grave". A su vez, respaldó a Alan Velasco, uno de los futbolistas cuestionados por los hinchas: "Es un jugador que es resistido, pero jugó bien y seguirá mejorando, va a cambiar todo".
Boca ahora deberá cambiar rápidamente el chip y volver a enfocarse en el Torneo Clausura antes de afrontar su próximo compromiso internacional ante San Pablo. Son mata-mata, son duros. Ahora se viene otro partido del Clausura, luego San Pablo", señaló Arruabarrena. Y volvió a remarcar el principal aspecto a corregir: "Estamos bien, pero la seguidilla es dura. Generamos chances pero nos falta más gol". El Xeneize espera ahora por Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina.