La advertencia del Vasco Arruabarrena tras el sufrido pase de Boca ante Vélez: "Hay que tener cuidado"

Arruabarrena, DT de Boca, puso el foco en la última contra que terminó en el penal para Vélez que falló Godoy: "Es algo que tenemos que aprender", reconoció.

Boca sufrió hasta el último instante, pero consiguió meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina. Después del 0-0 ante Vélez y del triunfo 4-3 en los penales, Rodolfo Arruabarrena analizó el rendimiento de su equipo y puso el foco en la última contra del Fortín que casi deja afuera a su equipo.

El Vasco consideró que Boca hizo méritos para quedarse con el partido durante los 90 minutos y valoró la actuación de su rival. "Merecíamos un poco más ante un rival difícil, bien trabajado. Fuimos a buscarlo", sostuvo. Sin embargo, también admitió que el equipo quedó expuesto en algunos pasajes por su vocación ofensiva y recordó la jugada del final, cuando Vélez tuvo un penal que Dilan Godoy no pudo convertir.

Arruabarrena no se conformó tras el pase de Boca y marcó un aspecto a corregir "NO SE NOTA LA SEGUIDILLA DE PARTIDOS, LOS CHICOS ESTÁN RESPONDIENDO" Arruabarrena analizó el triunfo por penales ante Vélez por Copa Argentina y destacó la gran cantidad de partidos que tienen que afrontar. Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/YEI16KqS6G — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 3, 2026 "Fuimos a buscarlo, tuvimos nuestras opciones, no se nota la seguidilla de partidos, la verdad que los chicos físicamente están respondiendo y me pone contento en ese sentido. La última es algo que tenemos que aprender, tener cuidado con esas contras, ellos se encontraron con un penal, por suerte para nosotros lo fallaron y después tuvimos la cuota de suerte que hay que tener", añadió el Vasco.

En ese contexto, Arruabarrena destacó especialmente a Álvaro Montero, quien luego se convirtió en el héroe de la definición al detener dos remates. "Tenemos un arquero que en esos momentos se agranda más de lo que es, pateamos bien y pasamos. Felicito a mis jugadores, es una alegría", elogió el técnico. Además, remarcó que Boca atraviesa una seguidilla exigente y que deberá aprender a administrar mejor los espacios cuando decide adelantarse en el campo.

Arruabarrena aclaró por qué sacó a Paredes "NADA GRAVE" El Vasco Arruabarrena llevó calma tras la salida de Paredes ante Vélez en Córdoba. pic.twitter.com/NQv4CMLdWl — SportsCenter (@SC_ESPN) September 3, 2026 El entrenador también se refirió a algunas situaciones individuales. Sobre Leandro Paredes, explicó que el mediocampista pidió el cambio después de sentir una molestia y llevó tranquilidad: "Tuvo un aviso. Es inteligente, hizo seña y salió, pero no es algo grave". A su vez, respaldó a Alan Velasco, uno de los futbolistas cuestionados por los hinchas: "Es un jugador que es resistido, pero jugó bien y seguirá mejorando, va a cambiar todo".