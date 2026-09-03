La grandeza de Guillermo Barros Schelotto al hablar del arbitraje tras la eliminación de Vélez ante Boca

Guillermo Barros Schelotto sorprendió y no puso excusas después de la eliminación de Vélez ante Boca por penales y respaldó la actuación del árbitro.

Guillermo Barros Schelotto sorprendió después de la eliminación de Vélez ante Boca por los octavos de final de la Copa Argentina. El Fortín quedó afuera tras el 0-0 en los 90 minutos y el 4-3 en la definición desde los 12 pasos, pero el entrenador decidió no buscar excusas y tuvo grandeza al referirse al arbitraje de Zunino, cuya designación fue cuestionada en la previa por los hinchas del Fortín: "El árbitro hoy me parece que dirigió perfecto. Nada que decir".

La declaración del Mellizo tuvo además un contexto particular por la polémica que había protagonizado Vélez en su partido anterior. "Normalmente, a veces se pueden equivocar a favor y en contra. Uno lo plantea, pero siempre con respeto; aunque lo que pasó el sábado pasado nos dolió, nos entristeció y lo hicimos saber", explicó Barros Schelotto. De esta manera, diferenció la situación ante Riestra de lo ocurrido ante Boca y respaldó completamente al juez de este encuentro.

Barros Schelotto no buscó excusas tras la eliminación de Vélez ante Boca y sorprendió con su análisis del arbitraje GUILLERMO BARROS SCHELOTTO: "EL ÁRBITRO HOY DIRIGIÓ PERFECTO"



@nicolaroccanarv @gonzalosuli pic.twitter.com/Jph3fozsV6 — Diario Olé (@DiarioOle) September 3, 2026 El técnico también evitó poner el foco de la eliminación exclusivamente sobre el penal que Dilan Godoy desperdició en el cierre del partido y que podría haberle dado la clasificación a Vélez. "Hoy, gracias a Dios, hay que hablar del resultado, del juego, de los penales, del penal que erramos en el minuto 90. Lamentablemente, nos tocó eso", sostuvo. Y, pese al golpe, aseguró que los hinchas deben sentirse orgullosos por el rendimiento del equipo.

Barros Schelotto, además, salió rápidamente en defensa de Godoy, quien quedó en el centro de la escena después de que su remate pegara en el palo. Para graficar que los penales no distinguen entre experiencia y trayectoria, recordó una definición histórica: "En la final del Mundial 1994, lo erró Franco Baresi, el central de Italia que tenía 35 años. Es una circunstancia que toca vivir". Así, buscó quitarle presión al juvenil después de una noche que difícilmente olvidará.