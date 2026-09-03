El emocionante e inédito momento de Hernán Feler durante la transmisión de Vélez-Boca: "Con la 48, mi hijo"

Hernán Feler, relator de TyC Sports, vivió un momento inolvidable durante el partido entre Vélez y Boca por la Copa Argentina cuando su hijo Luca ingresó.

En la previa al cotejo de esta noche, Hernán Feler compartió una foto con su hijo, Luca, en plena concentración de Vélez. "Esperando que sea la hora", publicó el relator.

La Copa Argentina volvió a dejar uno de esos momentos que trascienden al fútbol. En el duelo entre Vélez y Boca, Hernán Feler tuvo la posibilidad de relatar por primera vez a su hijo Luca, quien ingresó en el tramo final del encuentro disputado este martes en Córdoba. El relator de TyC Sports se adueñó de un instante que seguramente quedará para siempre en la memoria de ambos.

Luca Feler, de 18 años y categoría 2008, se desempeña como mediocampista interior u ofensivo y realizó toda su formación en Vélez. Durante 2026 fue promovido al plantel profesional por Guillermo Barros Schelotto y llegó al encuentro ante Boca con 10 partidos disputados con la camiseta del Fortín: dos durante el Apertura y siete en el Clausura, además de su estreno en la Copa Argentina.

Hernán Feler tuvo que hacer algo muy especial durante Vélez-Boca: relatar por primera vez a su propio hijo El momento del ingreso de Luca Feler relatado por su padre TyC Sports El momento más especial ocurrió a los 81 minutos, cuando Vélez realizó la última ventana de cambios. Mientras la cronista de campo anunciaba una de las variantes, Feler intervino para comunicar la otra: "Y, si me permitís este, sale el número 8, Lucas Robertone. A la cancha, con la 48, mi hijo, Luca Feler". Así, en plena transmisión y frente a miles de espectadores, el periodista pudo ponerle voz al debut de su hijo en la Copa Argentina.

El emotivo mensaje de Hernán Feler a su hijo cuando fue convocado ante River El ingreso de Luca representa la recompensa a varios años de esfuerzo. En febrero, cuando había sido convocado por primera vez para un partido ante River, su papá le había dedicado un emotivo mensaje en redes sociales en el que recordó los días de entrenamiento, las frustraciones y hasta aquella vez que lo vio subir al auto llorando porque no había sido citado. "Nunca le faltaste el respeto a nadie. Nunca me dijiste: 'Mañana no voy a entrenar'", había escrito Feler.