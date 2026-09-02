El inesperado dardo de Juanfer Quintero a Coudet después de su salida de River: "El tiempo me dio la razón"

Juanfer Quintero rompió el silencio después de la salida del Chacho de River y recordó la polémica que terminó con su salida del club.

Juan Fernando Quintero volvió a hablar de su salida de River y no esquivó la polémica que protagonizó con Eduardo Coudet. Desde Colombia, donde actualmente juega en Independiente Medellín, el mediocampista recordó sus diferencias con el entrenador y dejó una frase contundente: "Traté de ser sincero. El tiempo me dio la razón". Sus declaraciones se dieron poco después de la salida del Chacho, quien dejó el cargo tras un flojo comienzo del segundo semestre.

En diálogo con Win Sports, Juanfer reconoció que tomar la decisión de alejarse de River no fue sencillo. "Quiero hacer eso a un costado. Después de lo que me pasó y todo lo que he vivido con River, ha sido muy difícil para mí", explicó. Y agregó: "El dejar al lado un cariño y una gratitud, por todo lo que hemos vivido... Se generó mucho revuelo. Simplemente traté de ser sincero. El tiempo me dio la razón".

Juanfer Quintero habló tras la salida de Coudet y dejó una frase que retumbó en River Juanfer Quintero volvió a hablar de su salida de River @WinSportsTV El colombiano también aclaró que sus críticas hacia Coudet nunca tuvieron la intención de faltarle el respeto y las vinculó directamente con su experiencia bajo las órdenes del entrenador. "No soy el dueño de la verdad. Son diferentes formas de las que muchos entrenadores ven el fútbol y al futbolista, y ven si puede aportar o no. Eso se respeta", sostuvo. Luego marcó una diferencia con su presente: "Hoy estoy con un entrenador que me da confianza, que me conoce. Un entrenador o te frustra o te potencia".

Quintero también explicó que, a sus 33 años, analiza mucho más que antes el lugar que ocupa dentro de un equipo a la hora de tomar una decisión. "Uno siempre ve el beneficio de cómo te van a potenciar, cómo vas a ayudar y cuál es tu rol dentro de un equipo. A raíz de eso se toman las decisiones. Ya no somos niños. Tengo 33 años. Analizo todo y dónde quiero jugar", señaló. Su salida de River se produjo de común acuerdo a fines de julio, luego de que el propio futbolista expusiera que no era una prioridad para Coudet.