Guillermo Barros Schelotto sorprendió con un insólito pedido en una entrevista con la TV post eliminación ante Boca
Guillermo Barros Schelotto hizo un insólito pedido en plena entrevista con la TV sobre una situación con Fabián Berlanga, el presidente de Vélez.
La eliminación de Vélez ante Boca por penales en los octavos de final de la Copa Argentina dejó una mezcla de frustración y orgullo en Guillermo Barros Schelotto. El entrenador se retiró del Kempes con la bronca lógica por haber quedado afuera, pero también con el reconocimiento hacia un plantel que, pese a su juventud, estuvo a la altura durante los 90 minutos: “Se dio un partido muy parejo”, resumió el Mellizo, quien remarcó que el objetivo era llegar a la final y que el esfuerzo termina perdiendo valor cuando no está acompañado por una victoria.
El análisis de Guillermo Barros Schelotto tras la eliminación ante Boca
“Se los dije cuando terminó el partido y los penales, pero todo esfuerzo y trabajo merece terminar con un título. Queríamos llegar a la final y nos quedamos afuera errando el penal y después fallando en los penales. Pero sí hay un reconocimiento al esfuerzo”, explicó Guillermo. El técnico hizo especial referencia a las oportunidades que tuvo Vélez para ganarlo durante el partido y a la definición desde los doce pasos, donde las fallas terminaron sentenciando la eliminación frente al Xeneize.
Más allá del resultado, Barros Schelotto se mostró conforme con la respuesta de los más jóvenes: “Enojado no, frustrado quizás es la palabra. El equipo lo había hecho muy bien en los 90 y Boca también, era injusto para el que le tocara perder”, señaló. Y puso en números la juventud de su equipo: Dilan Godoy tiene 19 años, Luca Feler 18, mientras que Juan Policella y Simón Escobar apenas 17. “Mucha juventud, pero también se entrenan y preparan como profesionales”, destacó.
Ahora Vélez deberá cambiar rápidamente el chip porque el calendario no da lugar al lamento. El equipo regresará a la Villa Olímpica para entrenarse y ya piensa en el partido del sábado ante Estudiantes, apenas tres días después de la eliminación. Guillermo también se refirió a la programación y reconoció que el conjunto platense llega con mayor descanso, aunque evitó ponerlo como excusa: “Se privilegió al equipo que juega Libertadores, Estudiantes jugó el lunes pero no es excusa para lo que pase el sábado”.
Guillermo Barros Schelotto desmintió una versión que hablaba de una pelea con Fabián Berlanga
Por último, Guillermo Barros Schelotto aprovechó su paso por la zona mixta para desmentir una versión que hablaba de un enfrentamiento con Fabián Berlanga después de sus fuertes críticas al arbitraje de Nazareno Arasa en el partido ante Riestra: “Dijeron que había habido una discusión con Fabián en el partido con Riestra, no pasó nada”, aseguró entre risas, mientras el presidente de Vélez se acercaba y lo abrazaba: “Uno describe la situación que le tocó vivir y punto, todo aclarado”, completó el Mellizo, dejando atrás cualquier rumor de conflicto con la dirigencia.