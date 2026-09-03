Guillermo Barros Schelotto sorprendió con un insólito pedido en una entrevista con la TV post eliminación ante Boca

La eliminación de Vélez ante Boca por penales en los octavos de final de la Copa Argentina dejó una mezcla de frustración y orgullo en Guillermo Barros Schelotto. El entrenador se retiró del Kempes con la bronca lógica por haber quedado afuera, pero también con el reconocimiento hacia un plantel que, pese a su juventud, estuvo a la altura durante los 90 minutos: “Se dio un partido muy parejo”, resumió el Mellizo, quien remarcó que el objetivo era llegar a la final y que el esfuerzo termina perdiendo valor cuando no está acompañado por una victoria.

El análisis de Guillermo Barros Schelotto tras la eliminación ante Boca “Se los dije cuando terminó el partido y los penales, pero todo esfuerzo y trabajo merece terminar con un título. Queríamos llegar a la final y nos quedamos afuera errando el penal y después fallando en los penales. Pero sí hay un reconocimiento al esfuerzo”, explicó Guillermo. El técnico hizo especial referencia a las oportunidades que tuvo Vélez para ganarlo durante el partido y a la definición desde los doce pasos, donde las fallas terminaron sentenciando la eliminación frente al Xeneize.

Más allá del resultado, Barros Schelotto se mostró conforme con la respuesta de los más jóvenes: “Enojado no, frustrado quizás es la palabra. El equipo lo había hecho muy bien en los 90 y Boca también, era injusto para el que le tocara perder”, señaló. Y puso en números la juventud de su equipo: Dilan Godoy tiene 19 años, Luca Feler 18, mientras que Juan Policella y Simón Escobar apenas 17. “Mucha juventud, pero también se entrenan y preparan como profesionales”, destacó.

Guillermo Barros Schelotto destacó el trabajo del juez y recordó la polémica del partido anterior. Fotobaires Ahora Vélez deberá cambiar rápidamente el chip porque el calendario no da lugar al lamento. El equipo regresará a la Villa Olímpica para entrenarse y ya piensa en el partido del sábado ante Estudiantes, apenas tres días después de la eliminación. Guillermo también se refirió a la programación y reconoció que el conjunto platense llega con mayor descanso, aunque evitó ponerlo como excusa: “Se privilegió al equipo que juega Libertadores, Estudiantes jugó el lunes pero no es excusa para lo que pase el sábado”.