MGS9: el SUV de siete plazas que volvió a ser el más vendido en España

El primer SUV de 7 plazas de MG ha arrancado con fuerza su andadura en el mercado español. Tras liderar su segmento en el mes de julio, el nuevo MGS9 PHEV ha sido el SUV de 7 plazas más vendido en agosto en el canal particular, con 160 unidades.

La inigualable combinación de atributos del MGS9 PHEV le convierte en el vehículo ideal para responder a la amplia y variada gama de necesidades de movilidad de las familias españolas. A su amplio, cómodo y versátil interior, añade la tecnología hibrida enchufable más avanzada, la mejor relación precio/equipamiento de todo el mercado, un coste de uso muy contenido, y la tranquilidad que aportan la calidad de construcción y de atención al cliente de MG.

El nuevo MGS9 PHEV ofrece unas generosas dimensiones que dan cabida a diferentes estilos de vida, desde familias que necesitan un SUV de siete plazas, a aquellas que demandan un SUV amplio y con un gran baúl. Las tres filas de asientos ofrecen unas ampliar cotas de habitabilidad en todas las plazas. El baúl dispone de una impresionante capacidad: 2.093 litros con las dos filas traseras de asientos abatidas, 1.026 litros con cinco plazas disponibles y unos considerables 332 litros cuando usan los siete asientos.

El interior del nuevo MGS9 PHEV reafirma el compromiso ‘Premium for everyone’ de MG, y se siente como un lounge de primera clase. El climatizador con control Tri-Zone y los cinco puertos USB repartidos por el habitáculo aseguran un buen confort climático y conectividad en las tres filas.

El nuevo MGS9 PHEV incorpora una potente versión de la nueva generación de sistemas de propulsión híbridos enchufables de MG, que establece nuevas referencias en rendimiento, eficiencia y placer de conducción. Los componentes clave de este sistema son un eficiente motor 1.5 turbo con un elevado rendimiento (105 kW, 142 CV y 230 Nm); un potente motor eléctrico (170 kW, 231 CV y 390 Nm), un capaz generador ISG (110 kW, 150 CV), una de las baterías de mayor capacidad del segmento (24,7 kWh) y una ligera caja de cambios automática de una velocidad.

Con una potencia combinada del sistema de 299 CV (220 kW) y un par máximo combinado de 390 Nm, el nuevo MGS9 PHEV se mueve con dinamismo y logra unas elevadas prestaciones, con 200 km/h de velocidad máxima y 9,6 segundos en el 0-100 km/h. Todo ello, con unos bajos consumos (6.7 l/100 km combinado WLTP) y una autonomía total que supera los 1.000 kilómetros, gracias a la eficiencia térmica de récord (43%) de su sofisticado motor de combustión y al apoyo que recibe del sistema eléctrico. La autonomía eléctrica de hasta 100 kilómetros le permite realizar la mayoría de los desplazamientos diarios en modo EV.

Además, destaca por ser el SUV PHEV de 7 plazas con mayor potencia de carga en corriente alterna del mercado (11 kW), superando claramente a sus principales competidores, que se sitúan en 7 kW o menos.

Experiencia de conducción dinámica y segura

El nuevo SUV de MG combina su carácter familiar con la característica experiencia de conducción ágil y segura de la marca. El dinamismo de su sistema de propulsión, la rigidez de la carrocería y la elaborada plataforma transmiten un comportamiento ágil e intuitivo, que transmite confianza al conductor.

El MGS9 PHEV ya ha obtenido la máxima calificación de 5 estrellas de Euro NCAP. Su elevada seguridad pasiva se apoya en el diseño de su carrocería, con un 70% de aceros de alta resistencia; y con la adopción de siete airbags (frontales, laterales, de cortina y central). En su seguridad activa destaca a la incorporación, de serie en todas las versiones, del paquete MG Pilot, que integra 16 sistemas ADAS de asistencia al conductor.