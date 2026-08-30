Kia anuncia los precios de su renovado SUV para 2027

Ahora disponible exclusivamente como híbrido, el Kia Niro se basa en una combinación ya consolidada de rendimiento ágil, utilidad cotidiana y practicidad.

Kia America anuncia los precios del renovado Niro 2027, que perfecciona su fórmula de crossover híbrido con un diseño más audaz, tecnología ampliada y nuevas funciones de asistencia al conductor. Disponible exclusivamente como híbrido, la gama Niro 2027 también incorpora la nueva versión S, que se suma a los modelos LX, EX y SX.

Entre las novedades del nuevo modelo destacan los paragolpes delantero y trasero rediseñados con los elementos de iluminación Star Map característicos de Kia, nuevos colores exteriores y un habitáculo actualizado. El sistema Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) disponible ofrece actualización inalámbrica, mientras que las nuevas tecnologías de asistencia al conductor incluyen Highway Driving Assist², 360 -grade Surround View Monitor y Blind-Spot View Monitor.

El Niro sigue combinando un motor de cuatro cilindros y 1.6 litros con un motor eléctrico y una transmisión de doble embrague de seis velocidades, que produce una potencia combinada de 139 caballos de fuerza. Las mejoras en la suspensión, la comodidad de marcha y el aislamiento acústico del habitáculo optimizan aún más la experiencia de conducción. El precio de venta sugerido por el fabricante para el Niro 2027 es el siguiente: