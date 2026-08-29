Renault inicia una nueva etapa de su ofensiva en vehículos comerciales con el Trafic Van E-Tech eléctrico

Durante una conferencia de prensa que tendrá lugar el 14 de septiembre a las 9:20 h, Jan Ptacek, vicepresidente de Vehículos Comerciales de Renault ; Frédéric Clermont, vicepresidente de Producto de Vehículos Comerciales; y Zakaria Zeghari, vicepresidente de Ventas y Marketing de Vehículos Comerciales, presentarán la estrategia de Renault para este mercado.