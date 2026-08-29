Renault inicia una nueva etapa de su ofensiva en vehículos comerciales con el Trafic Van E-Tech eléctrico
El próximo 14 de septiembre, Renault presentará su estrategia para vehículos comerciales y desvelará en detalle el nuevo Trafic Van E-Tech eléctrico.
Renault, actor clave del vehículo comercial en Europa, estará presente en el salón "IAA TRANSPORTATION 2026" de Hannover.
Durante una conferencia de prensa que tendrá lugar el 14 de septiembre a las 9:20 h, Jan Ptacek, vicepresidente de Vehículos Comerciales de Renault ; Frédéric Clermont, vicepresidente de Producto de Vehículos Comerciales; y Zakaria Zeghari, vicepresidente de Ventas y Marketing de Vehículos Comerciales, presentarán la estrategia de Renault para este mercado.
También ofrecerán una presentación detallada de las ventajas del nuevo Renault Trafic Van E-Tech eléctrico, además de las últimas novedades en materia de servicios y transformaciones.