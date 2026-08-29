Jeep celebra sus ocho décadas y media de historia con el lanzamiento de series exclusivas limitadas a 500 unidades por modelo.

Todo sobre la serie 85 Aniversario de Jeep: Avenger, Renegade, Compass y Commander

Todo sobre la serie 85 Aniversario de Jeep: Avenger, Renegade, Compass y Commander

Todo sobre la serie 85 Aniversario de Jeep: Avenger, Renegade, Compass y Commander

Jeep aprovechó el marco del Festival de Interlagos, desarrollado en el Autódromo José Carlos Pace de São Paulo, para exhibir la nueva Edición Especial 85 Aniversario. La serie conmemorativa incluye al reciente Avenger junto a los conocidos Renegade, Compass y Commander, rindiendo homenaje a la trayectoria de la marca en el mercado automotriz de la región.

La producción de esta gama especial estará limitada a un máximo de 500 unidades por modelo. En los casos de Avenger, Renegade y Compass, la serie toma como base el nivel de acabado Longitude, mientras que en el Commander se aplica sobre la versión Limited. Su llegada a los concesionarios de Brasil está programada para septiembre.

Todo sobre la serie 85 Aniversario de Jeep: Avenger, Renegade, Compass y Commander Jeep Estética exclusiva y equipamiento del Avenger 85 Aniversario El Jeep Avenger encabeza la propuesta con una configuración específica que suma elementos de diseño y soluciones tecnológicas:

Diseño exterior: Techo bitono en color negro, llantas de 18 pulgadas en negro mate, parrilla con siete ranuras iluminadas y emblemas conmemorativos.

Capacidades todoterreno: Registra un ángulo de ataque de 22°, ángulo de salida de hasta 33,9° y una altura libre al suelo de 221 mm.

Habitáculo: Costuras decorativas y detalles interiores en tono oro maya sobre el panel de instrumentos, etiquetas y tapizados.

Tecnología: Iluminación Full LED Matrix, cámara con visión de 360°, sensores de estacionamiento delanteros y sistema multimedia Jeep Adventure Intelligence con asistente de voz ChatGPT integrado. Detalles específicos para Renegade, Compass y Commander El resto de la familia suma terminaciones diferenciales según el modelo:

Compass 85 Aniversario: Incorpora parrilla frontal y placa protectora inferior (skid plate) en acabado negro ónix.

Commander 85 Aniversario: Adopta parrilla y placa protectora en cromo oscuro, logotipos en negro brillante y apliques de gamuza en el tapizado interior.

Elementos comunes: Volante con revestimiento oscuro, palanca de cambios con acentos negros y costuras en color oro maya presentes en los paneles de las puertas, consola central y asientos. Todo sobre la serie 85 Aniversario de Jeep: Avenger, Renegade, Compass y Commander Jeep Experiencias de manejo en pista y circuito off-road Durante el evento en São Paulo, la automotriz habilitó áreas de pruebas dinámicas. En la pista de asfalto del trazado paulista se pusieron a disposición del público las versiones Compass Blackhawk y Commander Blackhawk, además de unidades especiales del Avenger como el Buzzcar Doomsday y una variante desarrollada junto a Deus Ex Machina.