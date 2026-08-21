Todo sobre el Jeep Cherokee de nueva generación: plataforma modular STLA One y producción en 2028

La plataforma STLA One impulsará la producción del Jeep Cherokee en la planta de Belvidere, Illinois, a partir de la segunda mitad de 2029.

Stellantis confirmó que la próxima generación del Jeep Cherokee se convertirá en el primer modelo producido en Estados Unidos en emplear la nueva arquitectura modular STLA One. La iniciativa se enmarca dentro de la hoja de ruta estratégica FaSTLAne 2030, presentada por la compañía en mayo de 2026 para incrementar la competitividad industrial y reducir costos de desarrollo.

La plataforma STLA One fue concebida con una arquitectura flexible orientada a simplificar los procesos de ensamblaje en más de 30 modelos globales para 2035, permitiendo unificar componentes y escalar la producción internacional.

Jeep Cherokee 2026 Jeep Incremento de inversión y reapertura de la planta de Belvidere Para adecuar las instalaciones de la planta de ensamblaje ubicada en Belvidere (Illinois), Stellantis aumentó el desembolso previsto inicialmente de USD 600 millones a una cifra superior a los USD 800 millones. El complejo estará capacitado para fabricar diversas variantes de tren motriz distribuidas en dos turnos de trabajo.

Avance de obras: Hasta julio de 2026, la empresa destinó más de USD 60 millones en los sectores de estampado, carrocería, pintura y montaje general para reconfigurar la infraestructura.

Cronograma de producción: Se estima que la fase de pruebas piloto comience durante el primer semestre de 2028, mientras que el inicio de la producción en serie para el mercado general está proyectado para el segundo semestre de 2029.

Volumen proyectado: La fábrica de Belvidere asumirá el armado de al menos dos vehículos basados en la estructura STLA One. Compromiso con los trabajadores y plan de inversiones en EE. UU. Durante la etapa de readecuación de la fábrica, la firma extenderá el esquema de asistencia a los operarios suspendidos mediante la continuidad de la atención médica, la actualización de los Beneficios Suplementarios por Desempleo (SUB) bajo la pauta salarial de 2023, la gestión de créditos computables para las jubilaciones y la asignación de vacantes de reubicación temporal.

Esta iniciativa forma parte del plan plurianual trazado en octubre de 2025, mediante el cual Stellantis prevé desembolsar más de USD 13.000 millones en un plazo de cuatro años en sus plantas de Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. Dentro de este programa, la corporación planea lanzar 11 vehículos completamente nuevos y 12 actualizaciones de modelos en América del Norte para ampliar su cobertura comercial.