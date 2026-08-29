Peugeot 208 Style: lanzamiento, equipamiento y precio

Peugeot suma el propulsor turbo de 120 CV a la serie especial producida en la planta bonaerense de El Palomar.

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google ×

Stellantis presentó de manera oficial la nueva serie especial Peugeot 208, producida en el centro industrial de El Palomar. El modelo reintroduce esta edición limitada sumando como principal novedad la motorización turboalimentada.

La variante toma como base el nivel de equipamiento Allure AT, agregando un paquete estético con acentos deportivos y soluciones de personalización desarrolladas por el área de Colores y Materiales de la marca.

Rendimiento y mecánica del motor T200 La mayor actualización de esta versión radica en la adopción del motor T200:

Especificaciones: Unidad turboalimentada de tres cilindros que entrega 120 CV a 5.750 rpm y 200 Nm de torque desde las 1.750 rpm.

Tecnología aplicada: Cuenta con inyección directa de combustible, turbocompresor con válvula de descarga electrónica y el sistema de gestión de válvulas MultiAir III.

Transmisión y prestaciones: Trabaja asociado a una caja automática de variador continuo (CVT) de siete marchas simuladas. Logra una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos. Peugeot 208 Style Peugeot Equipamiento exclusivo y detalles de diseño El paquete exterior e interior del 208 Style suma elementos distintivos que lo diferencian del resto de la gama: