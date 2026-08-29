Peugeot 208 Style: lanzamiento, equipamiento y precio
Peugeot suma el propulsor turbo de 120 CV a la serie especial producida en la planta bonaerense de El Palomar.
Stellantis presentó de manera oficial la nueva serie especial Peugeot 208, producida en el centro industrial de El Palomar. El modelo reintroduce esta edición limitada sumando como principal novedad la motorización turboalimentada.
La variante toma como base el nivel de equipamiento Allure AT, agregando un paquete estético con acentos deportivos y soluciones de personalización desarrolladas por el área de Colores y Materiales de la marca.
Rendimiento y mecánica del motor T200
La mayor actualización de esta versión radica en la adopción del motor T200:
Especificaciones: Unidad turboalimentada de tres cilindros que entrega 120 CV a 5.750 rpm y 200 Nm de torque desde las 1.750 rpm.
Tecnología aplicada: Cuenta con inyección directa de combustible, turbocompresor con válvula de descarga electrónica y el sistema de gestión de válvulas MultiAir III.
Transmisión y prestaciones: Trabaja asociado a una caja automática de variador continuo (CVT) de siete marchas simuladas. Logra una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos.
Equipamiento exclusivo y detalles de diseño
El paquete exterior e interior del 208 Style suma elementos distintivos que lo diferencian del resto de la gama:
Exterior: Faros delanteros Ecoled, llantas de aleación de 16 pulgadas en acabado negro brillante, alerón posterior en negro brillante, salida de escape cromada y emblema “Style” en tono naranja sobre el pilar C.
Interior: Revestimiento de techo, parasoles, parantes y empuñaduras en color negro, junto con volante forrado en TEP.
Tecnología y confort: Cargador inalámbrico inductivo para teléfonos inteligentes, cámara de retroceso con visión de 150°, sensores de estacionamiento traseros, regulador eléctrico de altura para faros y selector de conducción Botón Sport.
Precio sugerido en Argentina
-
Peugeot 208 Style T200 AM27: $40.800.000