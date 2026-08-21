Kia K4 Hatchback en Argentina: lanzamiento, motor turbo de 190 CV y precio de la versión GT-Line

La variante GT-Line de Kia suma el paquete de asistencias a la conducción Kia Drive Wise e instrumental panorámico triple.

Kia oficializó el lanzamiento en el mercado argentino de la versión hatchback del Kia K4. Esta variante de cinco puertas se suma a la gama con un enfoque orientado al dinamismo y un nivel de equipamiento de corte deportivo.

El conjunto mecánico adopta un motor turbo naftero que entrega una potencia de 190 CV a 6.000 rpm y un torque máximo de 265 Nm, disponible entre las 1.700 y 4.500 rpm. El bloque se combina con una transmisión automática de 8 marchas con convertidor de par, tracción delantera y dirección con asistencia eléctrica.

Esquema dinámico, dimensiones y diseño exterior El chasis utiliza una arquitectura de suspensión independiente en ambos ejes, recurriendo a un sistema tipo MacPherson en el frente y un esquema de brazos múltiples (Multi-Link) en la parte posterior. Los frenos son a disco en las cuatro ruedas (ventilados de 16 pulgadas adelante y sólidos de 15 pulgadas atrás).

Kia K4 Hatchback Kia Medidas exteriores: Registra 4.440 mm de largo, 1.850 mm de ancho, 1.445 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.720 mm . El despeje al suelo se ubica en los 150 mm , con un peso neto de 1.485 kg .

Capacidades: El tanque alberga 47 litros y el volumen del baúl alcanza los 438 litros .

Estilo "Opposites United": Muestra un perfil fluido con manijas traseras integradas en el pilar C, firmas lumínicas LED de disposición vertical —inspiradas en el SUV eléctrico EV9— y llantas de aleación de 18 pulgadas con neumáticos en medida 235/40 R18. Seguridad activa y asistencias a la conducción En materia de protección pasiva y estructural, equipa de serie seis airbags, control de estabilidad (ESC), asistente de arranque en pendientes (HAC) y anclajes ISOFIX. La seguridad activa se complementa con la suite de asistencias Kia Drive Wise, que abarca:

Asistente de pre-colisión frontal (FCA), en punto ciego (BCA) y en tráfico cruzado trasero (RCCA).

Sistemas de mantenimiento (LKA) y seguimiento de carril (LFA).

Control crucero adaptativo con función Stop & Go.

Asistente de luces altas (HBA), detector de fatiga (DAW) y alerta de salida segura (SEW). Equipamiento de confort y tecnología interior El habitáculo presenta un concepto panorámico dominado por una triple pantalla integrada de casi 30 pulgadas (agrupando dos mostradores de 12,3” y uno de 5”). El sistema multimedia admite conexión inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, sumando cargador inductivo y puertos USB-C en todas las plazas.