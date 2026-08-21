Kia K4 Hatchback en Argentina: lanzamiento, motor turbo de 190 CV y precio de la versión GT-Line
La variante GT-Line de Kia suma el paquete de asistencias a la conducción Kia Drive Wise e instrumental panorámico triple.
Kia oficializó el lanzamiento en el mercado argentino de la versión hatchback del Kia K4. Esta variante de cinco puertas se suma a la gama con un enfoque orientado al dinamismo y un nivel de equipamiento de corte deportivo.
El conjunto mecánico adopta un motor turbo naftero que entrega una potencia de 190 CV a 6.000 rpm y un torque máximo de 265 Nm, disponible entre las 1.700 y 4.500 rpm. El bloque se combina con una transmisión automática de 8 marchas con convertidor de par, tracción delantera y dirección con asistencia eléctrica.
Esquema dinámico, dimensiones y diseño exterior
El chasis utiliza una arquitectura de suspensión independiente en ambos ejes, recurriendo a un sistema tipo MacPherson en el frente y un esquema de brazos múltiples (Multi-Link) en la parte posterior. Los frenos son a disco en las cuatro ruedas (ventilados de 16 pulgadas adelante y sólidos de 15 pulgadas atrás).
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Medidas exteriores: Registra 4.440 mm de largo, 1.850 mm de ancho, 1.445 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.720 mm. El despeje al suelo se ubica en los 150 mm, con un peso neto de 1.485 kg.
Capacidades: El tanque alberga 47 litros y el volumen del baúl alcanza los 438 litros.
Estilo "Opposites United": Muestra un perfil fluido con manijas traseras integradas en el pilar C, firmas lumínicas LED de disposición vertical —inspiradas en el SUV eléctrico EV9— y llantas de aleación de 18 pulgadas con neumáticos en medida 235/40 R18.
Seguridad activa y asistencias a la conducción
En materia de protección pasiva y estructural, equipa de serie seis airbags, control de estabilidad (ESC), asistente de arranque en pendientes (HAC) y anclajes ISOFIX. La seguridad activa se complementa con la suite de asistencias Kia Drive Wise, que abarca:
Asistente de pre-colisión frontal (FCA), en punto ciego (BCA) y en tráfico cruzado trasero (RCCA).
Sistemas de mantenimiento (LKA) y seguimiento de carril (LFA).
Control crucero adaptativo con función Stop & Go.
Asistente de luces altas (HBA), detector de fatiga (DAW) y alerta de salida segura (SEW).
Equipamiento de confort y tecnología interior
El habitáculo presenta un concepto panorámico dominado por una triple pantalla integrada de casi 30 pulgadas (agrupando dos mostradores de 12,3” y uno de 5”). El sistema multimedia admite conexión inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, sumando cargador inductivo y puertos USB-C en todas las plazas.
El equipamiento incluye tapizados con iluminación ambiental, techo solar, climatizador automático bizona, asientos delanteros con calefacción y ventilación, freno de estacionamiento electrónico, sensores de estacionamiento delanteros y traseros con cámara de retroceso, sensor de lluvia, espejo electrocrómico y selector de modos de conducción.
Comercialización y precio en la Argentina
El nuevo modelo llega al país importado en una única configuración de alto nivel de equipamiento:
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Kia K4 Hatchback GT-Line Turbo: USD 49.900