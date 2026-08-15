La nueva Kia Tasman suma financiación: tasa fija 0% en pesos en 12 y 18 meses

A partir de su reciente lanzamiento, Kia Argentina, bajo de la representación local de Astara, refuerza la propuesta comercial de la nueva Tasman con el anuncio de un plan de financiación a tasa fija 0% en pesos. La iniciativa, desarrollada para facilitar el acceso a la primera pick-up comercial de la marca, permite financiar hasta $27.000.000 en plazos de 12 y 18 meses sin interés, brindando condiciones competitivas adaptadas a las necesidades del segmento. Esta herramienta ya se encuentra disponible en toda la red de concesionarios oficiales del país.

Respaldada por más de 50 años de experiencia en el desarrollo de vehículos tácticos y comerciales, la Kia Tasman desembarcó en el país en tres versiones diseñadas con un robusto chasis de largueros y carrocería de doble cabina.

Su gama de motorizaciones ofrece dos alternativas: un potente motor 2.5 TGDI turbo naftero de 277 CV y 420 Nm de torque, y un eficiente 2.2 CRDI turbo diésel de 207 CV y 440 Nm. Ambas opciones se combinan con una transmisión automática de 8 velocidades con convertidor de par, caja de transferencia reductora con tracción 4x4 desconectable (modos 2H, 4A, 4H, 4L) y diferencial trasero bloqueable

La propuesta en seguridad sitúa a la pick-up en lo más alto de su categoría, habiendo obtenido la calificación máxima de cinco estrellas en las pruebas internacionales de ANCAP. Incorpora de serie chasis de alta rigidez, seis airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas y un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS) que incluye asistencia de pre colisión frontal con función de giro (FCA-J), asistencia de mantenimiento de carril (LKA), asistencia de seguimiento de carril (LFA), control crucero adaptativo con función Stop & Go (SCC), asistencia de precolisión en punto ciego (BCA) asistencia de precolisión en tráfico cruzado trasero (RCCA), asistencia de luces altas automáticas (HBA), alerta de salida segura (SEW) y asistencia de precolisión en estacionamiento (PCA).

Con una garantía de fábrica de 5 años o 100.000 kilómetros, la Kia Tasman se presenta en las versiones X-Pro y EX. Adicionalmente, durante todos los sábados de agosto y septiembre, los interesados podrán poner a prueba sus capacidades en el Tasman Park, un circuito off-road exclusivo ubicado en Pilará Country.

Acerca de Kia Argentina

Kia es una marca automotriz global con la visión de crear soluciones de movilidad sostenible para consumidores, comunidades y sociedades de todo el mundo. Fue fundada en 1944, ofreciendo soluciones de transporte durante más de 75 años. Con 52.000 empleados en todo el mundo, presencia en más de 190 mercados y fábricas en seis países, la empresa vende hoy alrededor de tres millones de vehículos al año.

Kia está enfocada en la transición a los vehículos eléctricos y en desarrollar nuevos servicios de movilidad para ayudar a enfrentar los desafíos urbanos de todo el mundo.

Desde sus inicios en el país en el año 2001, Kia Argentina ha mostrado un crecimiento sostenido y continuo. A la vanguardia en seguridad, tecnología y diseño, cuenta con una red de concesionarios y servicio posventa con presencia en todo el país. Es además una de las primeras marcas que ofrece una garantía de 5 años o 100,000 km para todos sus vehículos de pasajeros, lo cual habla de la confianza en el producto y su compromiso con el cliente.

El lema de la marca, "Movimiento que inspira", refleja el compromiso de Kia de inspirar a los consumidores a través de sus productos y servicios. Kia cree que el movimiento inspira las ideas, las grandes ideas surgen cuando se está en movimiento. Es por eso que crearon los espacios para que te inspires y más tiempo para que tus ideas cobren vida.