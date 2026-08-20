Toyota Corolla celebra 60 años con la edición especial 2027

Sesenta años, innumerables viajes y un nombre inconfundible. El Toyota Corolla celebra seis décadas de confiabilidad, eficiencia y un legado que abarca todo el mundo con la nueva edición especial Corolla 60 aniversario 2027 , que renueva la imagen de un nombre que ha mantenido en movimiento a generaciones de conductores.

Desde su debut en Japón en 1966, el Corolla ha evolucionado de ser un auto compacto diseñado para un mundo en rápida transformación a convertirse en uno de los vehículos más importantes de la historia de Toyota .

A lo largo de su historia, el Corolla contribuyó a dar a conocer Toyota a conductores de todo el mundo, convirtiéndose en un elemento familiar en rutas y garages de todas las generaciones. Tras seis décadas de cambios, ha seguido evolucionando junto a quienes lo conducen.

Para celebrar ese legado, Toyota ha creado una edición especial que rinde homenaje al pasado del Corolla al tiempo que abraza su futuro con la eficiencia de un híbrido moderno y un estilo deportivo.

Basado en la popular y dinámica versión SE Hybrid, este modelo conmemorativo combina a la perfección la reconocida eficiencia de combustible del Corolla con una presencia agresiva y deportiva. Los compradores podrán elegir entre dos llamativos colores exteriores que realzan las elegantes líneas del Corolla: el clásico y nítido Ice Cap o el vibrante Supersonic Red, un color disponible exclusivamente en la Edición Especial.

Para conmemorar la ocasión, se ha retirado el distintivo SE estándar y se ha sustituido por un distintivo exclusivo del 60 aniversario en el exterior. En el interior, la celebración continúa con asientos deportivos orientados al conductor que incorporan inserciones de tela deportiva en negro y rojo.

Se espera que el Corolla 2027 llegue a los concesionarios Toyota este otoño. El precio de venta sugerido por el fabricante, sin incluir los gastos de gestión del concesionario, comenzará en $23,325 para la versión LE. La edición especial del 60.º aniversario llegará a principios de 2027, y su precio se anunciará más adelante.