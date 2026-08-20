La nueva BMW F 450 GS llega a Argentina: gama, equipamiento y precios

Desarrollada sobre una arquitectura liviana de 178 kilos, la moto de BMW equipa un propulsor de 420 cc que entrega 48 CV de potencia.

La división de motos de BMW oficializó el lanzamiento de la BMW F 450 GS, el modelo que pasa a ocupar el escalón de entrada a la familia GS en el mercado local. El vehículo fue concebido para ofrecer una utilización polivalente, combinando agilidad en el tránsito urbano con capacidad de respuesta en trayectos de larga distancia sobre asfalto o caminos de tierra.

Está impulsada por un propulsor bicilíndrico en línea de 420 centímetros cúbicos, el cual eroga una potencia de 48 CV a 8.750 rpm y un torque máximo de 43 Nm a 6.750 rpm.

Chasis, suspensiones y tecnología de transmisión Con un peso en orden de marcha de 178 kilos, la motocicleta utiliza un chasis tubular de acero asociado a un esquema de suspensión delantera con horquilla invertida firmada por KYB. Monta llantas de aleación reforzadas de 19 pulgadas en la rueda delantera y de 17 pulgadas en la trasera.

Caja manual y asistencias: La transmisión es de seis velocidades. A partir de la versión Exclusive, suma el sistema Shift Assistant Pro , que permite concretar pasajes de marcha ascendentes y descendentes sin necesidad de accionar la maneta de embrague.

Transmisión automática ERC: La variante tope de gama Trophy estrena el dispositivo Easy Ride Clutch (ERC), una transmisión centrífuga automática que gestiona el acople de forma autónoma, conservando la maneta para intervención manual a criterio del motociclista. BMW F 450 GS BMW Equipamiento de serie y seguridad activa Desde la opción de ingreso Cosmic, la dotación incluye iluminación integral LED con firma lumínica en "X", instrumental digital mediante pantalla TFT de 6,5 pulgadas con conectividad, puños calefaccionados, puerto de carga USB-C y manillar de aluminio.

En materia de seguridad y dinámica de manejo, suma un disco delantero flotante de 310 mm con pinza Brembo de cuatro pistones y un disco trasero simple de 240 mm. El paquete electrónico contempla modos de manejo (Rain, Road y Enduro), ABS Pro optimizado para curvas, Control Dinámico de Tracción (DTC), Control Dinámico de Freno (DBC) y embrague antirrebote.