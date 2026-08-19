La versión XTR del Citroën Aircross 2027 incorpora una nueva interfaz multimedia y suma colores

Citroën anuncia la gama Aircross 2027, que llega con actualizaciones para reforzar su versatilidad y generoso espacio interior. Entre los aspectos más destacados, la versión tope de gama XTR ahora ofrece los nuevos colores Sting Gray y Polar White, mientras que el centro multimedia de 10,25” estrena una interfaz oscurecida con detalles en color marrón.

Dependiendo de la versión, la gama también incorpora elementos como un sistema de arranque sin llave, revisteros y portadocumentos. Este año, la gama Aircross estará compuesta por el Feel Turbo 200 AT, el Feel Pack 7 Turbo 200 AT (una versión que regresa para integrar la estrategia de diversificación de la gama, trayendo un paquete de equipamiento competitivo y más opciones para el consumidor brasileño), y el XTR 7 Turbo 200 AT, que se ha mantenido como el modelo tope de gama debido a sus características, siendo actualmente la versión más vendida.

La gama 2027 del Citroën Aircross Citroën Aircross 2027 En la nueva gama, todas las versiones incorporan el sistema multimedia Citroën Connect Touchscreen de 10,25 pulgadas, que, tras su debut el año anterior con marcos negros brillantes ultrafinos, ahora presenta una interfaz más moderna con fondo oscuro, lo que facilita una navegación más intuitiva y visualmente agradable. Los detalles con iconos en tonos caqui refuerzan la identidad del habitáculo y la personalidad de la marca, mientras que el diseño general conserva su atractivo contemporáneo y funcional.

El ya reconocido panel de instrumentos digital TFT de 7 pulgadas contribuye a una lectura clara y moderna de la información a bordo. El Citroën Aircross mantiene su sistema de navegación inmersivo y moderno con duplicación de pantalla inalámbrica a través de Android Auto y Apple CarPlay. Todas las versiones también incluyen dos puertos USB Tipo-C. El sistema ofrece una interacción sencilla, permitiendo el acceso a las funciones principales tanto a través de la pantalla de 10 pulgadas como de los controles del volante.

Entre otras mejoras, todas las versiones ahora incluyen un portadocumentos, un elemento que añade practicidad al conjunto. La versión XTR 7 Turbo 200 AT también incorpora acceso sin llave y portarevistas, características que mejoran la funcionalidad y la comodidad para el uso diario.