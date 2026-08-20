Opel Astra: 35 años de historia desde el icónico Astra F hasta las versiones electrificadas

Presentado en 1991, el Opel Astra F se convirtió en el vehículo más comercializado en la historia de la marca con 4,13 millones de unidades.

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La automotriz Opel celebra el trigésimo quinto aniversario de la denominación Astra, estrenada en 1991 con la llegada de la generación Astra F. Este modelo, que reemplazó al histórico Kadett E, se convirtió en el vehículo de mayor volumen de ventas en la historia de la compañía al registrar 4,13 millones de unidades fabricadas entre 1991 y 1997.

Desarrollado en un contexto de crecientes exigencias ambientales y de seguridad pasiva, la primera generación combinó soluciones de reciclaje de materiales, una carrocería con coeficiente aerodinámico de 0,30 cD y la ampliación del habitáculo sin incrementar sustancialmente las medidas exteriores.

Nuevo Opel Astra 2026 Opel Soluciones de seguridad, versiones y rendimiento deportivo El Astra F estrenó el denominado Sistema de Seguridad Opel, el cual integraba barras dobles de acero en las puertas, rampas antisubmarinaje en los asientos y pretensores mecánicos en los cinturones de seguridad delanteros, sumando dobles airbags frontales de serie hacia 1994.

Variantes de carrocería: Se ofreció en versiones hatchback de cinco y tres puertas, familiar Caravan, sedán de cuatro puertas y una variante cabriolet confeccionada por el carrocero italiano Bertone.

Astra GSi: La alternativa deportiva equipó motores 2.0 litros de 115 CV y 150 CV (16 válvulas y doble árbol de levas), convirtiéndose en el primer modelo de su segmento en sumar control electrónico de tracción.

Sostenibilidad y tecnología: Gran parte de los paneles internos, consolas y parachoques se produjeron con polipropileno reciclado. Asimismo, incorporó una pantalla multifunción central que unificaba datos del tablero de instrumentos, la radio y la computadora de a bordo. Plataforma de pruebas: el prototipo eléctrico Impuls III Entre 1993 y 1997, la marca utilizó la arquitectura del Astra F para desarrollar el programa de movilidad experimental Astra Impuls III. Una flota de diez prototipos equipados con motores asíncronos trifásicos y baterías de níquel-cadmio (61 CV) o sodio-níquel-cloruro (57 CV) acumuló más de 350.000 kilómetros de ensayos en la isla de Rügen. Este desarrollo alcanzaba una velocidad máxima de 120 km/h y una autonomía de 150 kilómetros.

La evolución actual de la gama Diseñada y producida en la sede de Rüsselsheim, la entrega actual del compacto adopta el lenguaje estético Opel Vizor con el emblema Blitz iluminado y los faros matriciales Intelli-Lux HD compuestas por más de 50.000 diodos.