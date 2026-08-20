Opel Kadett GSI: la versión que demostró que un compacto podía ofrecer las prestaciones de un deportivo

El Opel Kadett GSI no fue solo un auto; fue el manifiesto de Opel para demostrar que un compacto podía ser, al mismo tiempo, práctico y radicalmente veloz. Lanzado a mediados de los años 80 como la variante prestacional del Kadett E, este modelo no tardó en posicionarse como un referente en materia de prestaciones y conducción deportiva.

El corazón del Kadett GSI es, sin duda, su motor. Si bien las versiones de 8 válvulas ya ofrecían un rendimiento notable, fue la llegada de la culata de 16 válvulas (desarrollada en colaboración con Cosworth) la que elevó al modelo al estatus de mito.

Con 156 CV en su versión sin catalizar, el GSI 16v ofrecía una entrega de potencia elástica y contundente que permitía alcanzar los 100 km/h en menos de 8 segundos, una cifra reservada en aquel entonces para deportivos de segmentos superiores.

Más allá de su fuerza bruta, la versión GSI del Opel Kadett destacó por su eficiencia aerodinámica. En un momento en que las formas cuadradas dominaban el mercado, Opel apostó por líneas fluidas y un diseño optimizado que le permitía "cortar el aire" con una facilidad asombrosa.

Este enfoque no solo mejoraba las prestaciones puras, sino que dotaba al auto de una estética agresiva y sofisticada, acentuada por sus paragolpes específicos, las entradas de aire en el capó y sus llantas de aleación características.

En el interior, el GSI transportaba a sus conductores al futuro. Su cuadro de mandos digital, una pantalla de cristal líquido que reemplazaba las agujas convencionales por gráficos de barras y dígitos luminosos, se convirtió en el objeto de deseo de toda una generación. Junto a los asientos deportivos de excelente sujeción y un volante ergonómico, el habitáculo reafirmaba la vocación competitiva del vehículo.

Hoy en día, el Opel Kadett GSI ha trascendido su condición de vehículo usado para convertirse en un objeto de culto entre los coleccionistas de "Youngtimers". Su legado perdura como el en las versiones GSE, que llevan toda la emoción y la deportividad de este vehículo de leyenda a la era de la electrificación.